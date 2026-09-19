फ्लिंटॉफ से बहस...और फिर ब्रॉड पर टूटा कहर: 19 साल पहले युवराज ने मचाया था ऐसा तूफान, आज भी नहीं भूला क्रिकेट

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भारत के लिए यह मुकाबला बेहद अहम था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-आठ का पहला मैच गंवाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की युवा टीम को अपनी उम्मीदें कायम रखने के लिए जीत की जरूरत थी। इसी दौरान युवराज ने मैदान पर कदम रखा और कुछ ही गेंदों में पूरे मैच का रुख बदल दिया। विज्ञापन 19 सितंबर 2007 की तारीख भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा खास रहेगी। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे पहले टी20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड आमने-सामने थे। डरबन के किंग्समीड में हुए सुपर-आठ मुकाबले में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में छह छक्के लगाकर ऐसा कारनामा किया, जिसे क्रिकेट प्रशंसक आज भी याद करते हैं।

फ्लिंटॉफ से बहस के बाद आया तूफान

युवराज के क्रीज पर आने से पहले उनकी एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ कहासुनी हुई थी। माहौल गर्म होने के बाद इंग्लैंड के कप्तान पॉल कॉलिंगवुड ने 21 वर्षीय स्टुअर्ट ब्रॉड को 19वें ओवर की जिम्मेदारी दी। इसके बाद जो हुआ, वह टी20 क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में शामिल हो गया।



ब्रॉड की पहली गेंद युवराज ने मिडविकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजी। दूसरी गेंद को उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ाया। तीसरी और चौथी गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गईं। पांचवीं गेंद फिर मिडविकेट के ऊपर से छक्के के लिए पहुंची। आखिरी गेंद को युवराज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा के बाहर भेज दिया। ब्रॉड के उस ओवर में इतिहास रच गया। युवराज ने टी20 क्रिकेट की परिभाषा बदल दी थी। छह गेंद, छह छक्के और 36 रन बटोरे थे।

Look out in the crowd!



On this day in 2007, @YUVSTRONG12 made #T20WorldCup history, belting six sixes in an over 💥 pic.twitter.com/Bgo9FxFBq6 — ICC (@ICC) September 19, 2021 युवराज के क्रीज पर आने से पहले उनकी एंड्रयू फ्लिंटॉफ के साथ कहासुनी हुई थी। माहौल गर्म होने के बाद इंग्लैंड के कप्तान पॉल कॉलिंगवुड ने 21 वर्षीय स्टुअर्ट ब्रॉड को 19वें ओवर की जिम्मेदारी दी। इसके बाद जो हुआ, वह टी20 क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में शामिल हो गया।ब्रॉड की पहली गेंद युवराज ने मिडविकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजी। दूसरी गेंद को उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ाया। तीसरी और चौथी गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गईं। पांचवीं गेंद फिर मिडविकेट के ऊपर से छक्के के लिए पहुंची। आखिरी गेंद को युवराज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा के बाहर भेज दिया। ब्रॉड के उस ओवर में इतिहास रच गया। युवराज ने टी20 क्रिकेट की परिभाषा बदल दी थी। छह गेंद, छह छक्के और 36 रन बटोरे थे।

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12 गेंद में अर्धशतक, 16 में 58 रन

छठे छक्के के साथ युवराज ने महज 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उस समय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतकों में शामिल था। वह आखिरकार सिर्फ 16 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में सात छक्के और तीन चौके शामिल थे। भारत ने चार विकेट पर 218 रन बनाए और इंग्लैंड को 18 रन से हराकर मुकाबला अपने नाम किया।

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टी20 में पहली बार हुआ ऐसा

ब्रॉड के उस ओवर में छह छक्के लगाकर युवराज टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। इससे पहले 2007 में ही हर्शल गिब्स ने वनडे में नीदरलैंड्स के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाए थे। युवराज की खासियत यही थी कि उन्हें लय में आने के लिए ज्यादा गेंदों की जरूरत नहीं होती थी। कुछ ही गेंदों में वह मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते थे।