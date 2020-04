पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल पर तीन साल का प्रतिबंध, भ्रष्टाचार के आरोप में मिली सजा

पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल को तीन साल के लिए खेल के हर प्रारूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोपी उमर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को यह सजा सुनाई। उमर को पीसीबी के अनुशासनात्मक पैनल के जस्टिस (सेवानिवृत्त) फजल-ए-मीरान चौहान ने तीन साल का बैन सौंपा है।

Umar Akmal handed three-year ban from all cricket by Chairman of the Disciplinary Panel Mr Justice (retired) Fazal-e-Miran Chauhan.