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पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के चौथे दिन ही शुक्रवार को श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर पिछले दो साल में अपनी पहली सीरीज जीती। श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 316 रन बनाकर 89 रन की मामूली बढ़त हासिल की। पाकिस्तान ने चौथे दिन के पहले सत्र में 13 ओवर में दो विकेट पर 90 रन बनाकर जीत हासिल की। पाकिस्तान ने इस तरह दो मैचों की ये टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम की। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था।

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पाकिस्तान को मिला आसान लक्ष्य

अजान अवैस ने 32 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ऑलराउंडर आमिर जमाल ने 22 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल है। पाकिस्तान की यह मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 11 मैचों में तीसरी जीत है। श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में 98 रन पर सिमट गई थी जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 325 रन बनाकर 227 रन की मजबूत बढ़त हासिल की थी।

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डब्ल्यूटीसी अंक तालिका का हाल

पाकिस्तान ने इससे पहले 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान और रावलपिंडी में खेले गए टेस्ट मैच जीतकर सीरीज अपने नाम की थी। पाकिस्तान की जीत के बावजूद डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में वह सबसे नीचे 10वें स्थान पर मौजूद है। वहीं, श्रीलंका की टीम नौवें स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड फिलहाल शीर्ष दो में चल रहे हैं। पाकिस्तान डब्ल्यूटीसी फाइनल की रेस से पूरी तरह बाहर है।

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