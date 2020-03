{"_id":"5e784a628ebc3e72c3300767","slug":"on-this-day-in-2003-india-lost-final-of-icc-cricket-world-cup-australia-sealed-second-consecutive-trophy","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u091c \u092d\u0940 \u0939\u0930\u093e \u0939\u0948 2003 World Cup \u0915\u093e \u091c\u0916\u094d\u092e, \u091c\u092c 17 \u0938\u093e\u0932 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0939\u093e\u0930\u093e \u0925\u093e \u092b\u093e\u0907\u0928\u0932","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 23 Mar 2020 11:07 AM IST

सौरव गांगुली को दुनिया भले ही बतौर खब्बू बल्लेबाज, बेहतरीन कप्तान, कभी हार न मानने वाला योद्धा और कुशल प्रशासक जानती हो, लेकिन आज भी टीम इंडिया के इस 'महाराज' के मन में ICC वर्ल्ड कप हारने की कसक बाकी है। रह-रहकर वो उस खिताबी हार को याद भी करते हैं। अपनी आत्मकथा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ('A Century is Not Enough') में भी दादा ने 2003 विश्व कप के सुनहरे सफर और फिर फाइनल में लचर प्रदर्शन का जिक्र किया है।