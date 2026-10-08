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नाना पाटेकर का निधन: खेल जगत ने दिग्गज अभिनेता को दी श्रद्धांजलि, धवन बोले- सिनेमा ने खो दी विशेष प्रतिभा

Thu, 08 Oct 2026 09:48 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 08 Oct 2026 09:48 AM IST
सार

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार को निधन हो गया। उनके निधन पर खेल जगत ने शोक जताया है। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे ने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी है।

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नाना पाटेकर का निधन - फोटो : ANi

विस्तार
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दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह 5:20 बजे गोवा स्थित उनके घर पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। नाना पाटेकर के निधन पर खेल जगत दुखी है और खिलाड़ियों ने दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि दी है। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे ने नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया है। आइए जानते हैं नाना पाटेकर के निधन पर खेल जगत की प्रतिक्रिया...
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45 मिनट तक दिया गया सीपीआर
नाना पाटेकर को बचाने के लिए सीपीआर दिया गया। गोवा के मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने बताया कि नाना पाटेकर को उनके घर पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था। लगातार 45 मिनट तक सीपीआर देने के बावजूद उनकी हालत नहीं संभली और उनकी मौत हो गई। विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, हिंदी और मराठी सिनेमा के चर्चित अभिनेताओं में शामिल थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में हुआ था। वह सिर्फ अभिनेता ही नहीं, बल्कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक भी रहे। उन्हें भारतीय सिनेमा के बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेताओं में गिना जाता है। 
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धवन-रहाणे ने दी श्रद्धांजलि 
नाना पाटेकर के निधन पर शिखर धवन ने कहा, 'आज भारतीय सिनेमा ने एक बेहद खास कलाकार को खो दिया है। नाना पाटेकर साहब, आपका काम पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ओम शांति।'
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पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पाटेकर को एक बेहतरीन अभिनेता बताया, जिनके काम ने कई पीढ़ियों को प्रेरित और उनका मनोरंजन किया। रहाणे ने उनके निधन पर दुख जताया। रहाणे ने एक्स पर लिखा, नाना पाटेकर जी सचमुच एक बेहतरीन अभिनेता थे, जिनके काम ने कई पीढ़ियों को प्रेरित और उनका मनोरंजन किया है। उनके निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।
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