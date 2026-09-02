वनडे विश्व कप 2027: रोहित शर्मा को मिला जोंटी रोड्स का साथ, विश्व कप में पूर्व कप्तान के खेलने का समर्थन किया

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विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स मानते हैं कि भारतीय टीम में रोहित शर्मा जैसा अनुभवी खिलाड़ी होना टीम इडिया के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। दो बार की चैंपियन टीम आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप की तैयारी की दिशा में आगे बढ़ रही है। दाएं हाथ के 39 वर्षीय ओपनर रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर में 288 मैच खेले हैं, जिसमें 48.95 की औसत के साथ 11,895 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 34 शतक और 62 अर्धशतक निकले।

वनडे में तीन दोहरे शतक लगा चुके हैं रोहित

रोहित इस फॉर्मेट में तीन दोहरे शतक लगा चुके हैं। वह वनडे विश्व कप 2019 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और उन्होंने घरेलू मैदान पर खेले गए विश्व कप 2023 में भारत को उपविजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।



रोड्स ने कहा, आपको यह याद रखना होगा कि विश्व कप का अनुभव एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम खिलाड़ियों के टैलेंट, उनकी काबिलियत और उनके प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कोई शानदार पारी खेली हो या अच्छा सीजन बिताया हो, लेकिन जब दबाव वाले पलों की बात आती है, तो विश्व कप में दबाव बहुत ज्यादा होता है। खिलाड़ी शारीरिक रूप से तो खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन मानसिक मजबूती एक ऐसी चीज है, जिसे हम अक्सर टीम चुनते समय ध्यान में नहीं रखते, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने चार क्रिकेट विश्व कप खेले हैं और दो बार सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। मैं जानता हूं कि यह कितना तनावपूर्ण हो सकता है। इसलिए विश्व कप में रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी होना बहुत बड़ी ताकत है।

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रोड्स ने कोहली के जज्बे की तारीफ की

रोड्स ने अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली के जबरदस्त प्रतिस्पर्धी जज्बे की भी तारीफ की और उनकी तीव्रता की तुलना अतीत की दबदबा बनाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीमों की आक्रामक मानसिकता से की। रोहित की तरह कोहली भी वनडे प्रारूप में भारतीय बल्लेबाजी क्रम के मुख्य स्तंभ रहे हैं। कोहली 314 वनडे मुकाबलों में 58.59 की औसत के साथ 14,941 रन बना चुके हैं जिसमें 54 शतक और 79 अर्धशतक हैं।



रोड्स ने कहा, हमने ऑस्ट्रेलिया को कई विश्व कप जीतते देखा है और उनका आक्रामक रवैया और जीत की उम्मीद भी देखी है। मुझे लगता है कि विराट भी ऐसे ही हैं। उनमें अपनी टीम के लिए मैच जीतने की जबरदस्त भूख रही है। जब आप किसी टीम के लीडर और कप्तान होते हैं और लगातार दुनिया के सबसे अच्छे चेजर बने रहते हैं, तो यह दिखाता है कि आप टीम को जीत दिलाने के लिए कितने पक्के इरादे वाले हैं। इतने लंबे समय से लक्ष्य का पीछा करते हुए, वह भारत के लिए मैच को शानदार ढंग से खत्म करने वाले खिलाड़ी रहे हैं।

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