{"_id":"6144d19e8ebc3eb79611a6eb","slug":"new-zealand-team-to-fly-out-of-pakistan-in-a-chartered-flight-after-abandoning-tour-pcb","type":"story","status":"publish","title_hn":"PAK vs NZ: \u092a\u093e\u0915 \u0926\u094c\u0930\u093e \u0930\u0926\u094d\u0926 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0915\u0932 \u0938\u094d\u0935\u0926\u0947\u0936 \u0930\u0935\u093e\u0928\u093e \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0915\u0940\u0935\u0940 \u091f\u0940\u092e, \u091a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0930\u094d\u0921 \u092a\u094d\u0932\u0947\u0928 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u0947\u0917\u0940 \u0909\u0921\u093c\u093e\u0928","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

PAK vs NZ: पाक दौरा रद्द करने के बाद कल स्वदेश रवाना होगी कीवी टीम, चार्टर्ड प्लेन से भरेगी उड़ान

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कराची Published by: मुकेश कुमार झा Updated Fri, 17 Sep 2021 11:32 PM IST

सार New Zealand team to fly out of Pakistan tomorrow: पाकिस्तान दौरा रद्द करने के बाद कीवी टीम शनिवार को यहां से रवाना हो जाएगी। टीम को शुक्रवार से तीन मैचों की वन-डे सीरीज खेलनी थी।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

पाकिस्तान का दौरा रद्द करने के बाद न्यूजीलैंड की टीम कल यानी शनिवार को चार्टर्ड प्लेन से स्वदेश रवाना हो जाएगी। शुक्रवार को इस बात की जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के सीईओ वसीम खान ने दी। बता दें कि आज से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वन-डे सीरीज की शुरुआत होने वाली थी। इससे ठीक पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड वाइट ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें जो धमकी मिल रही थी, उसे देखते हुए दौरा जारी रखना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं समझता हूं कि यह पीसीबी के लिए करारा झटका होगा, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और हमारा मानना है कि इसके लिए यही जिम्मेदारी भरा विकल्प है।'



आज जो हुआ है वह बहुत दुखद है- वसीम खान

वसीम खान ने कहा, 'आज जो हुआ है वह बहुत दुखद है।' बता दें कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के अचानक इस फैसले से पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर नाराज हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी न्यूजीलैंड के इस फैसले को एकतरफा बताया है। पाक पीएम ने इस मसले पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न से बात की और उन्हें आश्वासन कि हमारे पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया प्रणाली है और मेहमान टीम के लिए किसी भी तरह का कोई सुरक्षा खतरा नहीं है।



मुझे अपने खिलाड़ियों और फैंस लिए खेद है-रमीज राजा

वहीं, हाल ही में पीसीबी के नए अध्यक्ष बने रमीज राजा ने इसे निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा, 'मुझे अपने खिलाड़ियों और फैंस लिए बहुत खेद है। एक सुरक्षा अलर्ट पर एकतरफा रुख अपनाकर दौरे को रद्द करना बहुत निराशाजनक है। वहीं, टीम के कप्तान बाबर आजम ने ट्वीट कर कहा, 'सीरीज के अचानक स्थगित होने से बेहद निराश हूं। ये लाखों पाकिस्तान क्रिकेट प्रशंसकों की मुस्कान वापस ला सकता था। मुझे अपनी सुरक्षा एजेंसियों की क्षमताओं और विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा है। वे हमारे गौरव हैं और हमेशा रहेंगे! पाकिस्तान जिंदाबाद!



18 साल बाद न्यूजीलैंड का पाकिस्तान दौरा था मगर..

न्यूजीलैंड की टीम लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान दौरे पर आई थी। कीवी टीम ने आखिरी बार न्यूजीलैंड का दौरा साल 2003-04 में किया था। इस तरह न्यूजीलैंड करीब 18 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ उसकी सरजमीं पर श्रृंखला खेलने आया था। तब उस सीरीज में पाकिस्तान ने कीवी टीम को 5-0 से हराया था।