{"_id":"6b0bf58528628dc5d102d3c5","slug":"mohammed-shami-meets-bjp-national-president-nitin-nabin-kunwar-basit-ali-also-present-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राजनीति की पिच पर उतरेंगे शमी!: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात, कौन-कौन रहा मौजूद?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी मौजूद रहे। मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, हालांकि इस दौरान हुई चर्चा के विषयों की जानकारी नहीं दी गई है।

विज्ञापन भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी मौजूद रहे। इस मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जिसमें मोहम्मद शमी, नितिन नवीन और कुंवर बासित अली एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि, मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

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PHOTO | Indian cricketer Mohammed Shami met BJP National President Nitin Nabin. BJP Minority Morcha President Kunwar Basit Ali was also present during the meeting. (Source: Third Party) https://t.co/ztUf2OpUoj — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026

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जयंत चौधरी से भी मिल चुके शमी

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की हालिया मुलाकातों ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात से पहले शमी ने राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से भी मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के बाद शमी के राजनीति में उतरने की अटकलें लगाई जा रही हैं।



दरअसल, जयंत चौधरी ने मोहम्मद शमी के साथ मुलाकात की तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा की थी। उन्होंने शमी जैसे महान क्रिकेटर से मिलना सुखद अनुभव बताया था। इस मुलाकात के बाद अमरोहा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में चर्चाएं शुरू हो गईं।

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