क्रिस गेल के बाद यह बड़ा खिलाड़ी भी नहीं खेलेगा LPL, सलमान के भाई ने भी खरीदी है टीम

सार कोरोना वायरस की वजह से कई बार टल चुकी इस टी-20 लीग में कोलंबो, कैंडी, गाले, दांबुला और जाफना की पांच टीम भाग ले रहीं हैं।

We are sad to announce that Chris Gayle will not be playing for us in this year's @LPLT20_ https://t.co/zI6RmJlXkQ — Kandy Tuskers (@KandyTuskers) November 18, 2020

We are also sad to announce that Liam Plunkett will also not be playing in this year's @LPLT20_ — Kandy Tuskers (@KandyTuskers) November 19, 2020

🇱🇰 Who are you cheering for in the inaugural Lanka Premier League?!#LPL2020 pic.twitter.com/hEsxlRQlOV — ICC (@ICC) November 17, 2020

दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल ने लंका प्रीमियर लीग से नाम वापस ले लिया है। 26 नवंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में गेल के साथ-साथ लियाम प्लंकेट ने भी दूरी बनाने का फैसला लिया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद भी टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे।टी-20 में सर्वाधिक छक्के मारने वाले क्रिस गेल और इंग्लिश खिलाड़ी लियाम प्लंकेट कैंडी टस्कर्स की टीम में थे, जिसका मालिकाना हक बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के भाई सोहैल खान के पास है। टीम में इरफान पठान, मुनाफ पटेल, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस और नुवान प्रदीप सरीखे खिलाड़ी हैं।दूसरी ओर सरफराज अहमद गाले ग्लेडिएटर्स के कप्तान नियुक्त किए गए थे। इससे पहले आंद्रे रसेल, फाफ डुप्लेसिस और डेविड मिलर सरीखे खिलाड़ी भी अपना नाम वापस ले चुके हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला कोलंबो किंग्स और कैंडी टस्कर्स के बीच हंबनटोटा में होना है। फाइनल के लिए 16 दिसंबर का दिन तय किया गया है।