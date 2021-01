केन विलियमसन ने ठोका 24वां टेस्ट शतक, पाकिस्तान की पहली पारी से न्यूजीलैंड 11 रन पीछे

पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड ने तीन विकेट खोकर 286 रन बना लिए हैं। कप्तान केन विलियमसन ने 24वां शतक जमाया। स्टंप्स पर वह 112 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। हेनरी निकोल्स (89) भी अपने शतक के करीब हैं, इस तरह मेजबान कीवी पाकिस्तान के स्कोर 297 से सिर्फ 11 रन पीछे है।

Stand, and applaud for this generational talent.



Kane Williamson brings up his 24th Test century and his first at Hagley Oval ⭕️🏏#NZvPAK #InsideEdge pic.twitter.com/IjGVlF1mff