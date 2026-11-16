जय शाह फिर बने आईसीसी अध्यक्ष: निर्विरोध हुआ चयन, बोर्ड की बैठक के दौरान फैसला; भविष्य को लेकर क्या है योजना?
जय शाह को एक बार फिर क्रिकेट की वैश्विक संस्था आईसीसी की कमान सौंपी गई है। जय शाह निर्विरोध आईसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। जय शाह का दोबारा आईसीसी अध्यक्ष बनना इसका प्रमाण है कि उनके नेतृत्व पर आईसीसी बोर्ड का भरोसा कायम है।
विस्तार
The International Cricket Council (ICC) Board is delighted to announce the unopposed reappointment of Mr Jay Shah for a second term as ICC Chair, following a proposal by the ICC Directors at the Board and Committee meetings in Bali. This decision reflects the Board’s confidence in Shah’s leadership and provides continuity at a defining moment for the sport, with global expansion, growth in fandom and commercial development on the strategic roadmap for its future. ICC Chairman Jay Shah said: “I am deeply honoured by the confidence the ICC Board has placed in me and sincerely grateful to every Director for their continued trust and support. Serving as Chair of the ICC is both a privilege and a responsibility, and I remain committed to working with our Members to advance the interests of cricket across the world. “We are entering one of the most important and exciting periods in our sport’s history. Cricket’s return to the Olympic Games at LA28 presents an extraordinary opportunity to introduce our game to new audiences and inspire a new generation of players and fans. “Our responsibility extends well beyond delivering successful events. We must build a stronger and more sustainable future for the sport with a focus on fans, athletes, commercial partners and other key stakeholders. “I have always believed that cricket’s greatest strength lies in its ability to bring people together. With the support of the Board and our Members, our focus will be on turning ambition into action and ensuring that the progress we make leaves a lasting legacy for generations to come.” More: https://t.co/Xs4sidFvOU— ICC (@ICC) November 16, 2026
जय शाह के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए आईसीसी बोर्ड ने उन्हें एक और कार्यकाल की जिम्मेदारी सौंपी है। क्रिकेट इस समय वैश्विक स्तर पर अपने विस्तार, प्रशंसकों की बढ़ती संख्या और व्यावसायिक विकास के नए दौर से गुजर रहा है। इसके अलावा, लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की वापसी भी इस खेल के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है। आईसीसी ने हाल ही में प्रतियोगिताओं के लिए अपने दीर्घकालिक कार्यक्रम का भी विस्तार किया है, जिससे खिलाड़ियों को अधिक मौके और क्रिकेट के विकास के नए रास्ते मिल सकेंगे।
बोर्ड ने क्रिकेट की बुनियादी संरचना को मजबूत करने, महिला क्रिकेट के विकास को गति देने और एसोसिएट सदस्यों के लिए अवसर बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने तथा खेल के भविष्य के लिए बेहतर व्यावसायिक अवसर विकसित करने पर जोर दिया गया।
दूसरी बार आईसीसी अध्यक्ष चुने जाने पर जय शाह ने कहा, आईसीसी बोर्ड ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उससे मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सभी निदेशकों के निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए मैं उनका आभारी हूं। आईसीसी के चेयरमैन के रूप में काम करना मेरे लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं दुनिया भर में क्रिकेट के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हम अपने खेल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हमारे खेल को नए दर्शकों तक पहुंचाने और खिलाड़ियों तथा प्रशंसकों की नई पीढ़ी को प्रेरित करने का असाधारण अवसर है।
जय शाह ने क्रिकेट के भविष्य को लेकर कहा, हमारी जिम्मेदारी केवल सफल टूर्नामेंट आयोजित करने तक सीमित नहीं है। हमें प्रशंसकों, खिलाड़ियों, व्यावसायिक साझेदारों और अन्य प्रमुख हितधारकों को ध्यान में रखते हुए खेल के लिए एक मजबूत और बेहतर भविष्य तैयार करना होगा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत लोगों को एक साथ जोड़ने की क्षमता है। बोर्ड और सदस्य देशों के समर्थन से हमारा ध्यान अपनी योजनाओं को हकीकत में बदलने और ऐसी प्रगति सुनिश्चित करने पर रहेगा, जिसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी।