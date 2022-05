{"_id":"6293008d97e7ab3b6d7915f7","slug":"ipl-closing-ceremony-back-after-four-years-ar-rahman-and-ranveer-singh-will-perform","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IPL Closing ceremony: आईपीएल में 2018 के बाद पहली बार होगा समापन समारोह, एआर रहमान और रणवीर सिंह देंगे प्रस्तुति","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: शक्तिराज सिंह Updated Sun, 29 May 2022 10:42 AM IST