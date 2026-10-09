भारत बनाम वेस्टइंडीज: दूसरे टी20 मैच में संजू ने दोहराया विराट का कारनामा, ईशान किशन ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया?

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भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन ने 21 गेंदों में अर्धशतक लगाकर विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अब दोनों के नाम संयुक्त रूप से है। वहीं, ईशान किशन 2026 में 50 से ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के खास क्लब में शामिल हो गए।

विज्ञापन भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में विराट कोहली की बराबरी कर ली। कोहली ने 2019 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 21 गेंदों में ही पचासा जड़ा था। सैमसन ने अपने करियर का नौवां टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय पारी को तेज शुरुआत मिली और टीम ने पावरप्ले में भी नया रिकॉर्ड बना दिया।

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पावरप्ले में भारत का रिकॉर्ड स्कोर

भारतीय टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में पावरप्ले के दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। भारत ने शुरुआती छह ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 79 रन बनाए। इससे पहले भारत का वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पावरप्ले का सर्वोच्च स्कोर 72 रन था। टीम ने 2019 में वानखेड़े स्टेडियम में बिना कोई विकेट गंवाए 72 रन बनाए थे। इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

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किशन भी नहीं रहे पीछे

ईशान किशन ने भी दूसरे टी20 मुकाबले में बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 50 से ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। उनसे पहले सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा यह कारनामा कर चुके हैं। सूर्यकुमार ने 2022 में 68 छक्के लगाए थे, जबकि अभिषेक शर्मा ने 2025 में 54 और 2026 में अब तक 63 छक्के जड़े हैं। ईशान के नाम 2026 में 51 छक्के हो गए हैं। दूसरे टी20 मुकाबले में किशन 22 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने छह चौके और दो छक्के लगाए।



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टीम इंडिया भी पीछे नहीं

भारतीय टीम भी इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय में छक्के लगाने के मामले में नया मुकाम हासिल कर चुकी है। टीम इंडिया ने 2026 में अब तक 311 छक्के लगाए हैं, जबकि 2022 में उसके बल्ले से 289 छक्के निकले थे। किसी भी अन्य पूर्ण सदस्य देश ने एक कैलेंडर वर्ष में 250 से ज्यादा छक्के नहीं लगाए हैं।