भारत बनाम वेस्टइंडीज: लगातार फ्लॉप होने के बाद संजू सैमसन की धमाकेदार वापसी, 82 रन ठोक आलोचकों को दिया जवाब

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भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में तूफानी पारी खेलकर आलोचकों को जवाब दिया। रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में शुक्रवार को सैमसन ने 41 गेंदों में 82 रन बनाए, जिससे भारत ने पांच विकेट पर 249 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। लगातार कम स्कोर के बाद शानदार वापसी करने वाले सैमसन ने कहा कि भारतीय सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनकी जिम्मेदारी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना है और इसके लिए अपने खेलने के अंदाज में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सैमसन ने अपनी पारी में नौ चौके और चार छक्के लगाए। पारी के बाद उन्होंने कहा कि पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर वह अपनी तैयारी, अभ्यास और प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में नतीजे हमेशा खिलाड़ी के नियंत्रण में नहीं होते।