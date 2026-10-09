पडिक्कल, सुदर्शन और गायकवाड़ फिर फ्लॉप: भारत ए को ऑस्ट्रेलिया ए ने 69 रन से हराया; मेजबानों ने गंवाई सीरीज

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ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से जोश फिलिप ने 58 गेंदों में 58 रन और सैम कॉन्स्टास ने 88 गेंदों में 67 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 101 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। फिलिप ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और निशांत सिंधु के ओवर में लगातार दो चौके लगाए। उन्होंने 53 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं, कॉन्स्टास ने अपेक्षाकृत संभलकर खेलते हुए 69 गेंदों में पचासा जड़ा। फिलिप को निशांत सिंधु ने आउट किया, जबकि कॉन्स्टास को अर्शद खान ने पवेलियन भेजा। 30 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया ए का स्कोर तीन विकेट पर 168 रन था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 275 रन पर रोक दिया। आखिरी 20 ओवर में मेहमान टीम 107 रन ही जोड़ सकी और उसके सात विकेट गिरे।276 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत ए की शुरुआत बेहद खराब रही। देवदत्त पडिक्कल सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ 12 रन और साई सुदर्शन 13 रन ही बना सके। तीनों बल्लेबाजों की नाकामी के कारण भारतीय टीम नौवें ओवर तक 30 रन पर तीन विकेट गंवा चुकी थी। शुरुआती झटकों से टीम उबर नहीं सकी और मध्यक्रम पर दबाव बढ़ता गया।रजत पाटीदार ने 82 गेंदों में 67 रन बनाकर भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि, दूसरे छोर से उन्हें लगातार विकेट गिरने के कारण अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। पाटीदार और निशांत सिंधु के बीच पांचवें विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी भारतीय पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही। पाटीदार को स्पेंसर जॉनसन ने आउट किया। उनके पवेलियन लौटने के बाद भारत की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। जॉनसन ने पडिक्कल और सूर्यांश शेडगे के विकेट भी लिए। उन्होंने 35 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। भारत की ओर से अर्शद खान ने गेंदबाजी में तीन विकेट लिए, जबकि बल्लेबाजी में पाटीदार के अलावा अनुकूल रॉय 34 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बावजूद भारत ए लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और उसे 69 रन से हार का सामना करना पड़ा।