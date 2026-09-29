आईपीएल 2027: क्या मोहित शर्मा की चेन्नई सुपर किंग्स में होगी वापसी? गेंदबाजी कोच पद को लेकर आया बड़ा अपडेट
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Tue, 29 Sep 2026 07:13 PM IST
सार
सीएसके में आईपीएल 2027 से पहले बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मोहित शर्मा टीम के नए गेंदबाजी कोच बन सकते हैं और जहीर खान के साथ काम करते नजर आएंगे। मोहित चार सीजन तक सीएसके के लिए खिलाड़ी के तौर पर खेल चुके हैं और अब कोचिंग भूमिका में फ्रेंचाइजी से दोबारा जुड़ने की तैयारी में हैं।
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विस्तार
चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) आईपीएल 2027 से पहले अपने सपोर्ट स्टाफ में बड़ा बदलाव करने जा रही है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मोहित शर्मा के टीम के नए गेंदबाजी कोच बनने की संभावना है। मोहित की सीएसके में खिलाड़ी के तौर पर वापसी के बाद अब वह कोचिंग की भूमिका में नजर आ सकते हैं। 38 वर्षीय मोहित शर्मा गेंदबाजी कोच के तौर पर एरिक साइमंस की जगह ले सकते हैं। साइमंस ने पूर्व मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग के कार्यकाल में यह जिम्मेदारी संभाली थी। एक घटनाक्रम से जुड़े सूत्र ने मंगलवार को आईएएनएस को बताया कि सीएसके के नए मुख्य कोच जहीर खान ने गेंदबाजी कोच के पद के लिए मोहित शर्मा को टीम में शामिल करने का फैसला किया है। सपोर्ट स्टाफ के बाकी सदस्यों को लेकर भी आने वाले हफ्तों में जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
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सीएसके के साथ पुराना रिश्ता
मोहित शर्मा का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ पुराना और मजबूत जुड़ाव रहा है। उन्होंने टीम के लिए चार सीजन में 48 आईपीएल मुकाबले खेले हैं। इसके अलावा वह अब बंद हो चुकी चैंपियंस लीग टी20 में भी सीएसके की ओर से दो सीजन में 10 मैचों में मैदान पर उतरे थे। मोहित सीएसके के उस दौर का हिस्सा रहे हैं, जब टीम ने कई बड़ी सफलताएं हासिल की थीं। अब वह एक खिलाड़ी के बजाय कोचिंग भूमिका में फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ सकते हैं और जहीर खान के नेतृत्व में टीम के नए दौर की शुरुआत में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
मोहित शर्मा का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ पुराना और मजबूत जुड़ाव रहा है। उन्होंने टीम के लिए चार सीजन में 48 आईपीएल मुकाबले खेले हैं। इसके अलावा वह अब बंद हो चुकी चैंपियंस लीग टी20 में भी सीएसके की ओर से दो सीजन में 10 मैचों में मैदान पर उतरे थे। मोहित सीएसके के उस दौर का हिस्सा रहे हैं, जब टीम ने कई बड़ी सफलताएं हासिल की थीं। अब वह एक खिलाड़ी के बजाय कोचिंग भूमिका में फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ सकते हैं और जहीर खान के नेतृत्व में टीम के नए दौर की शुरुआत में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
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2025 में खेला था आखिरी आईपीएल सीजन
मोहित शर्मा ने भारत के लिए आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी खेले हैं। उन्होंने अपना आखिरी आईपीएल सीजन 2025 में खेला था और इसके बाद दिसंबर 2025 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था।
मोहित शर्मा ने भारत के लिए आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी खेले हैं। उन्होंने अपना आखिरी आईपीएल सीजन 2025 में खेला था और इसके बाद दिसंबर 2025 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था।
तीन सीजन से प्लेऑफ से दूर सीएसके
चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 में अपना पांचवां आईपीएल खिताब जीता था, लेकिन इसके बाद टीम लगातार तीन सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट के बाद फ्रेंचाइजी ने लंबे समय तक मुख्य कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग से अलग होने का फैसला किया। इसके बाद जहीर खान को टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। मोहित शर्मा अब उनके सपोर्ट स्टाफ में पहली बड़ी नियुक्ति हो सकते हैं। सीएसके आने वाले हफ्तों में सपोर्ट स्टाफ में कुछ और बदलावों की घोषणा कर सकती है।
चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 में अपना पांचवां आईपीएल खिताब जीता था, लेकिन इसके बाद टीम लगातार तीन सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट के बाद फ्रेंचाइजी ने लंबे समय तक मुख्य कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग से अलग होने का फैसला किया। इसके बाद जहीर खान को टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। मोहित शर्मा अब उनके सपोर्ट स्टाफ में पहली बड़ी नियुक्ति हो सकते हैं। सीएसके आने वाले हफ्तों में सपोर्ट स्टाफ में कुछ और बदलावों की घोषणा कर सकती है।