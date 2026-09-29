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क्या है विराट कोहली के लंबे करियर का राज?: स्टार ने खुद बताया सफलता का मंत्र, आंकड़ों से ज्यादा इस पर रहा फोकस

Tue, 29 Sep 2026 08:51 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 29 Sep 2026 08:51 AM IST
सार

विराट कोहली ने 15 हजार वनडे रन पूरे करने के बाद कहा कि उनका लक्ष्य कभी व्यक्तिगत आंकड़े हासिल करना नहीं रहा, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भारत को जीत दिलाना रहा है। उन्होंने शुभमन गिल की कप्तानी और उनके साथ बल्लेबाजी के अनुभव पर भी बात की। गिल ने भी विराट के साथ यह उपलब्धि साझा करने को खास बताया।

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Virat Kohli says desire to win for India, not numbers, has kept him going for so long
कोहली - फोटो : ANI

विस्तार
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भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे करने के बाद अपने लंबे और सफल करियर का मंत्र बताया है। कोहली के मुताबिक, इतने लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर टिके रहने के पीछे व्यक्तिगत आंकड़े नहीं, बल्कि भारत को जीत दिलाने की इच्छा रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में शतक लगाकर कोहली ने यह खास उपलब्धि हासिल की। वह सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे में 15 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं।
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Virat Kohli says desire to win for India, not numbers, has kept him going for so long
विराट कोहली - फोटो : IANS
'लक्ष्य टीम को मुश्किल हालात से निकालना रहा'
कोहली ने कहा कि 15 हजार रन का आंकड़ा निश्चित रूप से खास है, लेकिन उनका ध्यान हमेशा टीम की जीत पर रहा है। उन्होंने बीसीसीआई टीवी से कहा, 'अगर आप इसे आंकड़ों के नजरिये से देखें तो यह बड़ा नंबर है। लेकिन लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि अलग-अलग परिस्थितियों और मुश्किल हालात में टीम को जीत दिलाने की कोशिश करूं। मैंने इतने वर्षों में यही करने की कोशिश की है।' 37 वर्षीय कोहली ने कहा कि सिर्फ व्यक्तिगत आंकड़ों के पीछे भागकर कोई खिलाड़ी इतने लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकता।

उन्होंने कहा, 'आप इतने लंबे समय तक तभी खेल सकते हैं, जब आपका लक्ष्य टीम को जिताना हो। आप इतने लंबे समय तक सिर्फ आंकड़ों के लिए नहीं खेल सकते। अगर आपको सिर्फ अपने आंकड़े हासिल करने हैं तो आप मुख्य लक्ष्य से समझौता करेंगे और इस तरह लंबे समय तक नहीं खेल सकते।' कोहली ने 15 हजार रन पूरे करने को खास उपलब्धि बताते हुए कहा, 'मैं खुशकिस्मत हूं कि इतने लंबे समय तक इस स्थिति में रहा और एक और जीत की राह में इतना बड़ा आंकड़ा हासिल करना निश्चित रूप से खास है।'
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Virat Kohli says desire to win for India, not numbers, has kept him going for so long
विराट कोहली - फोटो : ANI
55वां शतक लगाकर बनाया रिकॉर्ड
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में कोहली ने वनडे करियर का 55वां शतक लगाया। यह वनडे में उनका रिकॉर्ड बढ़ाने वाला 55वां शतक है। उनकी पारी ने भारत को सीरीज के पहले मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 15 हजार वनडे रन तक पहुंचने वाले कोहली अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। तेंदुलकर के बाद इस आंकड़े तक पहुंचने वाले वह दूसरे बल्लेबाज हैं।

गिल बोले- विराट के साथ यह पल साझा करना खास
भारत के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि बचपन में विराट कोहली को आदर्श मानने के बाद अब उनके साथ मैदान पर यह उपलब्धि साझा करना उनके लिए खास पल है। गिल ने कहा, 'बहुत खुशी है। बड़े होते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि विराट भैया के 15 हजार वनडे रन पूरे करने के समय मैं उनके साथ मैदान पर रहूंगा। उन्हें देखना, उन्हें अपना आदर्श मानना, यह समझना कि उन्हें इतना खास क्या बनाता है और फिर उनके साथ मैदान पर रहकर उन पलों को साझा करना, यह सफर अब तक शानदार रहा है। उम्मीद है कि आगे इससे भी बेहतर यादें बनेंगी।'

गिल ने कोहली की मौजूदा बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और सहजता की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'हम सभी देख सकते हैं कि विराट भैया इस समय अपनी बल्लेबाजी का कितना आनंद ले रहे हैं। मैदान के अंदर हो या बाहर, जिस सहजता और आत्मविश्वास के साथ वह अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसका असर मैदान के बाहर से मैदान के अंदर भी दिखाई देता है।'
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Virat Kohli says desire to win for India, not numbers, has kept him going for so long
शुभमन गिल-विराट कोहली - फोटो : PTI
विराट बोले- गिल के साथ ज्यादा बात की जरूरत नहीं
कोहली ने गिल के साथ बल्लेबाजी के अनुभव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि गिल को अपने खेल की अच्छी समझ है, इसलिए दोनों के बीच बल्लेबाजी को लेकर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती।उन्होंने कहा, 'जब आप ऐसे खिलाड़ी के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो बल्लेबाजी के बारे में ज्यादा बात नहीं होती। हम दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या करना है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है।'

कोहली ने यह भी बताया कि जरूरत पड़ने पर वह अनुभव के आधार पर गिल को सुझाव देते हैं। उन्होंने कहा, 'कभी अनुभव के आधार पर, कभी कुछ खास परिस्थितियों में अगर वह बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहा हो तो मैं कह सकता हूं कि शायद यह नहीं, यह कोशिश करो। लेकिन मैदान पर, खासकर फील्डिंग के दौरान, हमारी ज्यादा बातचीत होती है और हम विचार साझा करते हैं, क्योंकि कप्तान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है।'

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कोहली और गिल - फोटो : BCCI
'गिल के कप्तान बनने की वजह है'
कोहली ने गिल की कप्तानी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी यूं ही नहीं सौंपी गई है। उन्होंने कहा, 'वह टीम की कप्तानी कर रहे हैं, इसकी एक वजह है। उनके पास खेल को देखने का सही नजरिया है और वह इस तरह सोच सकते हैं कि टीम को कैसे जीत दिलाई जा सकती है।'

दबाव में माहौल हल्का रखना जरूरी
कोहली ने वरिष्ठ खिलाड़ियों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक, दबाव के समय टीम का माहौल सकारात्मक और सहज रखना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'जब टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी या नेता मुस्कुरा रहे हों, हंस रहे हों और माहौल को हल्का रख रहे हों तो बाकी खिलाड़ियों को भी लगता है कि सब ठीक है। भले ही मैच में बहुत दबाव हो, अगर सभी हंस रहे हैं तो दूसरे खिलाड़ी भी सहज हो जाते हैं। हम दबाव नहीं ले रहे हैं, यह दिखाते हैं। मैदान पर पेशेवर रहते हुए मुस्कुराना और हंसना भी संभव है।'

कोहली ने बताया कि गिल के टीम में आने के समय से ही दोनों के बीच सहज और दोस्ताना रिश्ता रहा है। अब गिल कप्तानी की भूमिका में हैं और कोहली टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों में शामिल हैं। ऐसे में दोनों की साझेदारी मैदान के अंदर के साथ-साथ टीम के माहौल के लिए भी अहम भूमिका निभा रही है।
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