{"_id":"6abb2e96239538e1ee056e57","slug":"virat-kohli-says-desire-to-win-for-india-not-numbers-has-kept-him-going-for-so-long-2026-09-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"क्या है विराट कोहली के लंबे करियर का राज?: स्टार ने खुद बताया सफलता का मंत्र, आंकड़ों से ज्यादा इस पर रहा फोकस","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे करने के बाद अपने लंबे और सफल करियर का मंत्र बताया है। कोहली के मुताबिक, इतने लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर टिके रहने के पीछे व्यक्तिगत आंकड़े नहीं, बल्कि भारत को जीत दिलाने की इच्छा रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में शतक लगाकर कोहली ने यह खास उपलब्धि हासिल की। वह सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे में 15 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं।

'लक्ष्य टीम को मुश्किल हालात से निकालना रहा'

कोहली ने कहा कि 15 हजार रन का आंकड़ा निश्चित रूप से खास है, लेकिन उनका ध्यान हमेशा टीम की जीत पर रहा है। उन्होंने बीसीसीआई टीवी से कहा, 'अगर आप इसे आंकड़ों के नजरिये से देखें तो यह बड़ा नंबर है। लेकिन लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि अलग-अलग परिस्थितियों और मुश्किल हालात में टीम को जीत दिलाने की कोशिश करूं। मैंने इतने वर्षों में यही करने की कोशिश की है।' 37 वर्षीय कोहली ने कहा कि सिर्फ व्यक्तिगत आंकड़ों के पीछे भागकर कोई खिलाड़ी इतने लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकता।



उन्होंने कहा, 'आप इतने लंबे समय तक तभी खेल सकते हैं, जब आपका लक्ष्य टीम को जिताना हो। आप इतने लंबे समय तक सिर्फ आंकड़ों के लिए नहीं खेल सकते। अगर आपको सिर्फ अपने आंकड़े हासिल करने हैं तो आप मुख्य लक्ष्य से समझौता करेंगे और इस तरह लंबे समय तक नहीं खेल सकते।' कोहली ने 15 हजार रन पूरे करने को खास उपलब्धि बताते हुए कहा, 'मैं खुशकिस्मत हूं कि इतने लंबे समय तक इस स्थिति में रहा और एक और जीत की राह में इतना बड़ा आंकड़ा हासिल करना निश्चित रूप से खास है।'

विज्ञापन

विज्ञापन

55वां शतक लगाकर बनाया रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में कोहली ने वनडे करियर का 55वां शतक लगाया। यह वनडे में उनका रिकॉर्ड बढ़ाने वाला 55वां शतक है। उनकी पारी ने भारत को सीरीज के पहले मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 15 हजार वनडे रन तक पहुंचने वाले कोहली अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। तेंदुलकर के बाद इस आंकड़े तक पहुंचने वाले वह दूसरे बल्लेबाज हैं।



गिल बोले- विराट के साथ यह पल साझा करना खास

भारत के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि बचपन में विराट कोहली को आदर्श मानने के बाद अब उनके साथ मैदान पर यह उपलब्धि साझा करना उनके लिए खास पल है। गिल ने कहा, 'बहुत खुशी है। बड़े होते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि विराट भैया के 15 हजार वनडे रन पूरे करने के समय मैं उनके साथ मैदान पर रहूंगा। उन्हें देखना, उन्हें अपना आदर्श मानना, यह समझना कि उन्हें इतना खास क्या बनाता है और फिर उनके साथ मैदान पर रहकर उन पलों को साझा करना, यह सफर अब तक शानदार रहा है। उम्मीद है कि आगे इससे भी बेहतर यादें बनेंगी।'



गिल ने कोहली की मौजूदा बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और सहजता की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'हम सभी देख सकते हैं कि विराट भैया इस समय अपनी बल्लेबाजी का कितना आनंद ले रहे हैं। मैदान के अंदर हो या बाहर, जिस सहजता और आत्मविश्वास के साथ वह अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसका असर मैदान के बाहर से मैदान के अंदर भी दिखाई देता है।'

विज्ञापन

विराट बोले- गिल के साथ ज्यादा बात की जरूरत नहीं

कोहली ने गिल के साथ बल्लेबाजी के अनुभव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि गिल को अपने खेल की अच्छी समझ है, इसलिए दोनों के बीच बल्लेबाजी को लेकर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती।उन्होंने कहा, 'जब आप ऐसे खिलाड़ी के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो बल्लेबाजी के बारे में ज्यादा बात नहीं होती। हम दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या करना है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है।'



कोहली ने यह भी बताया कि जरूरत पड़ने पर वह अनुभव के आधार पर गिल को सुझाव देते हैं। उन्होंने कहा, 'कभी अनुभव के आधार पर, कभी कुछ खास परिस्थितियों में अगर वह बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहा हो तो मैं कह सकता हूं कि शायद यह नहीं, यह कोशिश करो। लेकिन मैदान पर, खासकर फील्डिंग के दौरान, हमारी ज्यादा बातचीत होती है और हम विचार साझा करते हैं, क्योंकि कप्तान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है।'