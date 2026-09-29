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ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: तीसरे वनडे से पहले कंगारू टीम को लगा झटका, ये दो गेंदबाज हुए बाहर; जानें कारण

Tue, 29 Sep 2026 10:47 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जोहानिसबर्ग
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जोहानिसबर्ग Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 29 Sep 2026 10:47 AM IST
सार

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। तीसरे वनडे वनडे से पहले ही कंगारू टीम को झटका लगा है क्योंकि उसके दो गेंदबाज चोटिल हो गए हैं।

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Blow for Australian team ahead of the third ODI against South Africa these two bowlers ruled out
ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका - फोटो : IANS

विस्तार
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दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को होने वाली वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका लगा है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नाथन एलिस और बाएं हाथ के स्पिनर जोएल डेविस चोट की वजह से तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं। नाथन एलिस को साइड स्ट्रेन की वजह से आखिरी वनडे से बाहर होना पड़ा है, जबकि जोएल डेविस दूसरे वनडे में सब्स्टीट्यूट के तौर पर फील्डिंग करते समय हुए हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के कारण टीम से बाहर हो गए हैं।  
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एलिस दूसरे वनडे में हुए थे चोटिल
एलिस रविवार को खेले गए दूसरे वनडे में चार ओवर की गेंदबाजी के बाद ही चोटिल हो गए थे और अपना स्पेल पूरा नहीं कर सके थे। ऑस्ट्रेलिया को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। पहले बल्लेबाजी करने वाली दक्षिण अफ्रीका ने 365 रन बनाए थे। नाथन इलाज और रिकवरी के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे। संभव है कि वह 13 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे। 
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कमिंस की हो सकती है वापसी
तीसरे वनडे में एलिस की जगह कप्तान पैट कमिंस टीम में वापसी कर सकते हैं। दूसरे मैच में आराम दिए जाने के बाद मिचेल स्टार्क को भी आखिरी वनडे में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। पिछले दोनों वनडे खेलने वाले जोश हेजलवुड तीसरे वनडे से बाहर रह सकते हैं। डेविस को दूसरे विशेषज्ञ स्पिनर के तौर पर दौरे पर लाया गया था। उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अब उन्हें न्यू साउथ वेल्स के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने से पहले रिहैब से गुजरना होगा। 

एलिस और डेविस के रिप्लेसमेंट के रूप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज के शुरुआती दो मैच गंवाकर हार चुका है। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अपना सम्मान बचाने के लिए उतरेगा। वनडे सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा, जिसकी शुरुआत नौ अक्तूबर से होगी।
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