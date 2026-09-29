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विज्ञापन आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 के शेड्यूल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) एक अक्तूबर को केपटाउन में टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी करेंगे। यह आयोजन विश्व कप के शुरू होने से ठीक एक साल पहले किया जाएगा। इसी दिन टूर्नामेंट के टिकटों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। 2027 का विश्व कप दो अक्तूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत गांधी जयंती के दिन होगी। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया इसकी मेजबानी करेंगे।

14 में से 10 टीमें लगभग तय

विश्व कप में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें से 10 टीमों की पहचान 30 सितंबर की क्वालिफिकेशन कटऑफ तक हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे मेजबान होने के कारण पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा आईसीसी वनडे रैंकिंग के आधार पर आठ टीमें विश्व कप में जगह बनाएंगी।



मौजूदा स्थिति में भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश रैंकिंग के जरिए जगह बनाने की स्थिति में हैं। बांग्लादेश फिलहाल नौवें स्थान पर है, लेकिन तीसरे नंबर की दक्षिण अफ्रीकी टीम के मेजबान के तौर पर सीधे क्वालिफाई करने के कारण उसे रैंकिंग के जरिए जगह मिल जाएगी। वेस्टइंडीज को क्वालिफायर के जरिए विश्व कप में पहुंचना होगा। क्वालिफायर अगले साल की शुरुआत में खेले जाएंगे। चार अन्य टीमें भी इसी प्रक्रिया के जरिए मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाएंगी।

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टिकट के लिए एक अक्तूबर से रजिस्ट्रेशन

आईसीसी एक अक्तूबर को विश्व कप टिकटों के लिए बैलेट प्रक्रिया भी शुरू करेगा। हालांकि उस दिन टिकटों की सीधे खरीदारी नहीं की जा सकेगी। प्रशंसक टिकट बैलेट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।



तीन चरणों में होगा मुख्य टूर्नामेंट

2027 विश्व कप का प्रारूप पिछले विश्व कपों से अलग होगा। सेमीफाइनल और फाइनल से पहले टूर्नामेंट को तीन चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में 14 क्वालिफाई करने वाली टीमों में से सबसे निचली रैंकिंग वाली तीन टीमें सुपर सीरीज में राउंड-रॉबिन मुकाबले खेलेंगी। इनमें शीर्ष पर रहने वाली टीम अगले चरण में पहुंचेगी। दूसरे चरण में 12 टीमें दो समूहों में बंटेंगी। दोनों समूहों में छह-छह टीमें होंगी और सभी टीमें राउंड-रॉबिन आधार पर मुकाबले खेलेंगी। इस चरण में कुल 30 मैच होंगे। दोनों समूहों की शीर्ष तीन-तीन टीमें और दोनों समूहों में अगली सर्वश्रेष्ठ टीम सुपर-7 चरण में पहुंचेगी।



सुपर-7 के बाद सेमीफाइनल और फाइनल

सुपर-7 चरण में कुल 21 राउंड-रॉबिन मैच होंगे। यहां शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। पहले स्थान पर रहने वाली टीम का सामना चौथे स्थान वाली टीम से और दूसरे स्थान वाली टीम का मुकाबला तीसरे स्थान वाली टीम से होगा। दोनों सेमीफाइनल के विजेता 21 नवंबर 2027 को होने वाले फाइनल में विश्व कप खिताब के लिए आमने-सामने होंगे।

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