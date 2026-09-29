{"_id":"6abb38b4ed16b5237304123d","slug":"asian-games-2026-bangladesh-vs-malaysia-srilanka-vs-nepal-mens-cricket-match-quarterfinal-wash-out-by-rain-2026-09-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियन गेम्स: पुरुष क्रिकेट में क्वार्टर फाइनल देखने को तरसे फैंस, बिना कोई गेंद फेंके तय हुईं अंतिम चार टीमें","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल देखने के लिए फैंस को मैदान पर गेंद चलने का इंतजार ही करना पड़ा, लेकिन बारिश ने किसी मुकाबले में एक भी गेंद नहीं होने दी। चारों क्वार्टर फाइनल रद्द होने के बाद अब भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बेहतर रैंकिंग के आधार पर चारों टीमों को अगले दौर का टिकट मिला। भारत अब एक अक्तूबर को श्रीलंका से भिड़ेगा, जबकि पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। यानी बिना क्वार्टर फाइनल खेले ही टूर्नामेंट की अंतिम चार टीमें तय हो गईं। विज्ञापन



बारिश ने तय किया भारत का विरोधी

नेपाल और श्रीलंका के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला मंगलवार सुबह खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण इसे रद्द करना पड़ा। दोनों टीमों के मैदान पर उतरने से पहले ही मुकाबले के नतीजे का रास्ता रैंकिंग से तय हो गया। बेहतर रैंकिंग के कारण श्रीलंका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और अब उसका सामना भारत से होगा। विज्ञापन



पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला सेमीफाइनल एक अक्तूबर को सुबह 5:30 बजे से, जबकि भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा सेमीफाइनल एक अक्तूबर को सुबह 10 बजे भारतीय समयानुसार खेला जाएगा। नेपाल के लिए यह निराशाजनक रहा। टीम ने अफगानिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उसे मैदान पर उतरने का मौका ही नहीं मिला। नेपाल और श्रीलंका के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला मंगलवार सुबह खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण इसे रद्द करना पड़ा। दोनों टीमों के मैदान पर उतरने से पहले ही मुकाबले के नतीजे का रास्ता रैंकिंग से तय हो गया। बेहतर रैंकिंग के कारण श्रीलंका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और अब उसका सामना भारत से होगा।पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला सेमीफाइनल एक अक्तूबर को सुबह 5:30 बजे से, जबकि भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा सेमीफाइनल एक अक्तूबर को सुबह 10 बजे भारतीय समयानुसार खेला जाएगा। नेपाल के लिए यह निराशाजनक रहा। टीम ने अफगानिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उसे मैदान पर उतरने का मौका ही नहीं मिला। विज्ञापन विज्ञापन

चारों क्वार्टर फाइनल बारिश में धुले

नेपाल-श्रीलंका मुकाबले के बाद बांग्लादेश और मलयेशिया के बीच क्वार्टर फाइनल भी बारिश की भेंट चढ़ गया। इसके साथ ही पुरुष क्रिकेट के चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले रद्द हो गए। नतीजा यह रहा कि एक भी गेंद खेले बिना चार सेमीफाइनलिस्ट तय हो गए। बेहतर रैंकिंग वाली टीमों को अगले दौर में जगह मिली।



अब सेमीफाइनल का कार्यक्रम इस प्रकार है: मुकाबला तारीख समय पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश 1 अक्तूबर सुबह 5:30 बजे भारत बनाम श्रीलंका 1 अक्तूबर सुबह 10:00 बजे

सेमीफाइनल भी धुला तो भारत को फायदा

अब भारत और श्रीलंका के सेमीफाइनल पर भी बारिश का खतरा बना हुआ है। अगर मुकाबला बारिश के कारण पूरी तरह रद्द हो जाता है, तो बेहतर रैंकिंग के आधार पर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। भारत टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, जबकि श्रीलंका नौवें स्थान पर है। ऐसे में भारत को फाइनल में जगह बनाने के लिए हर हाल में मैदान पर जीत दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी, अगर बारिश के कारण मुकाबला रद्द होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेमीफाइनल में भी यही समीकरण लागू होगा। पाकिस्तान की टी20 रैंकिंग छठी है, जबकि बांग्लादेश आठवें स्थान पर है। अगर यह मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द होता है तो पाकिस्तान बेहतर रैंकिंग के आधार पर फाइनल में पहुंच जाएगा।



क्या बनेगा भारत-पाकिस्तान फाइनल?

अब एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित फाइनल का इंतजार बढ़ गया है। अगर दोनों टीमें एक अक्तूबर को अपने-अपने सेमीफाइनल जीतती हैं तो तीन अक्तूबर को स्वर्ण पदक के लिए भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल में हारती हैं तो तीन अक्तूबर को कांस्य पदक के लिए दोनों की भिड़ंत हो सकती है। वहीं, अगर भारत सेमीफाइनल जीतता है और पाकिस्तान-बांग्लादेश का मुकाबला बारिश के कारण रद्द होता है, तो पाकिस्तान बेहतर रैंकिंग के आधार पर फाइनल में पहुंच जाएगा। ऐसे में भी भारत-पाकिस्तान फाइनल की राह खुली रहेगी।