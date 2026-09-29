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Hindi News ›   Cricket ›   Asian Games 2026: Bangladesh vs Malaysia, Srilanka vs Nepal Mens cricket match Quarterfinal wash out by rain

एशियन गेम्स: पुरुष क्रिकेट में क्वार्टर फाइनल देखने को तरसे फैंस, बिना कोई गेंद फेंके तय हुईं अंतिम चार टीमें

Tue, 29 Sep 2026 09:34 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 29 Sep 2026 09:34 AM IST
सार

एशियन गेम्स पुरुष क्रिकेट में चारों क्वार्टर फाइनल बारिश की भेंट चढ़ गए। बिना एक भी गेंद खेले भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत का सामना श्रीलंका और पाकिस्तान का बांग्लादेश से होगा। दोनों सेमीफाइनल एक अक्तूबर को खेले जाएंगे।

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Asian Games 2026: Bangladesh vs Malaysia, Srilanka vs Nepal Mens cricket match Quarterfinal wash out by rain
एशियन गेम्स 2026 - फोटो : ANI

विस्तार
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एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल देखने के लिए फैंस को मैदान पर गेंद चलने का इंतजार ही करना पड़ा, लेकिन बारिश ने किसी मुकाबले में एक भी गेंद नहीं होने दी। चारों क्वार्टर फाइनल रद्द होने के बाद अब भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बेहतर रैंकिंग के आधार पर चारों टीमों को अगले दौर का टिकट मिला। भारत अब एक अक्तूबर को श्रीलंका से भिड़ेगा, जबकि पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। यानी बिना क्वार्टर फाइनल खेले ही टूर्नामेंट की अंतिम चार टीमें तय हो गईं।

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बारिश ने तय किया भारत का विरोधी
नेपाल और श्रीलंका के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला मंगलवार सुबह खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण इसे रद्द करना पड़ा। दोनों टीमों के मैदान पर उतरने से पहले ही मुकाबले के नतीजे का रास्ता रैंकिंग से तय हो गया। बेहतर रैंकिंग के कारण श्रीलंका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और अब उसका सामना भारत से होगा।
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पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला सेमीफाइनल एक अक्तूबर को सुबह 5:30 बजे से, जबकि भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा सेमीफाइनल एक अक्तूबर को सुबह 10 बजे भारतीय समयानुसार खेला जाएगा। नेपाल के लिए यह निराशाजनक रहा। टीम ने अफगानिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उसे मैदान पर उतरने का मौका ही नहीं मिला।

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चारों क्वार्टर फाइनल बारिश में धुले
नेपाल-श्रीलंका मुकाबले के बाद बांग्लादेश और मलयेशिया के बीच क्वार्टर फाइनल भी बारिश की भेंट चढ़ गया। इसके साथ ही पुरुष क्रिकेट के चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले रद्द हो गए। नतीजा यह रहा कि एक भी गेंद खेले बिना चार सेमीफाइनलिस्ट तय हो गए। बेहतर रैंकिंग वाली टीमों को अगले दौर में जगह मिली।

अब सेमीफाइनल का कार्यक्रम इस प्रकार है:

मुकाबला तारीख समय
पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश 1 अक्तूबर सुबह 5:30 बजे
भारत बनाम श्रीलंका 1 अक्तूबर सुबह 10:00 बजे

सेमीफाइनल भी धुला तो भारत को फायदा
अब भारत और श्रीलंका के सेमीफाइनल पर भी बारिश का खतरा बना हुआ है। अगर मुकाबला बारिश के कारण पूरी तरह रद्द हो जाता है, तो बेहतर रैंकिंग के आधार पर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। भारत टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, जबकि श्रीलंका नौवें स्थान पर है। ऐसे में भारत को फाइनल में जगह बनाने के लिए हर हाल में मैदान पर जीत दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी, अगर बारिश के कारण मुकाबला रद्द होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेमीफाइनल में भी यही समीकरण लागू होगा। पाकिस्तान की टी20 रैंकिंग छठी है, जबकि बांग्लादेश आठवें स्थान पर है। अगर यह मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द होता है तो पाकिस्तान बेहतर रैंकिंग के आधार पर फाइनल में पहुंच जाएगा।

क्या बनेगा भारत-पाकिस्तान फाइनल?
अब एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित फाइनल का इंतजार बढ़ गया है। अगर दोनों टीमें एक अक्तूबर को अपने-अपने सेमीफाइनल जीतती हैं तो तीन अक्तूबर को स्वर्ण पदक के लिए भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल में हारती हैं तो तीन अक्तूबर को कांस्य पदक के लिए दोनों की भिड़ंत हो सकती है। वहीं, अगर भारत सेमीफाइनल जीतता है और पाकिस्तान-बांग्लादेश का मुकाबला बारिश के कारण रद्द होता है, तो पाकिस्तान बेहतर रैंकिंग के आधार पर फाइनल में पहुंच जाएगा। ऐसे में भी भारत-पाकिस्तान फाइनल की राह खुली रहेगी।

एशियन गेम्स में पहली बार आमने-सामने आ सकते हैं
भारत और पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो यह एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट में दोनों टीमों की पहली भिड़ंत होगी। भारत मौजूदा चैंपियन है। उसने हांगझोउ 2023 में पुरुष क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता था। भारत के पास लगातार दूसरी बार पुरुष क्रिकेट का स्वर्ण जीतने का मौका है। हालांकि, अब उसके लिए सबसे पहली चुनौती श्रीलंका है और एक अक्तूबर का सेमीफाइनल ही तय करेगा कि टीम खिताबी मुकाबले तक पहुंचती है या नहीं।

भारतीय टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम।

श्रीलंका टीम: अशेन बंडारा, लसिथ क्रूसपुल्ले, सिनेथ जयवर्धने, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), नुवानिडु फर्नांडो, सहान अराचिगे (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, दुशन हेमंथा, बिनुरा फर्नांडो, विजयकांत वियासकांत, नुवान तुषारा, थरिंदु रत्नायके, वानुजा सहान, सोहन डी लिवेरा, गरुका संकेत

बांग्लादेश टीम: लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, यासिर अली, मोसद्देक हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, नसुम अहमद, सैफ हसन, मेहदी हसन, हसन महमूद, शरीफुल इस्लाम, रिशाद हुसैन

पाकिस्तान टीम: साहिबजादा फरहान (कप्तान), सईम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), हसन नवाज, हैदर अली, अब्दुल समद, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सूफियान मुक़ीम, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अराफात मिन्हास, साद मसूद, माज सदाकत, अली रजा
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