आईपीएल 2022 का 34वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने 15 रन से जीत लिया है। संजू सैमसन की अगुआई में राजस्थान ने दिल्ली को हराकर सीजन की पांचवीं जीत हासिल की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान ने 222 रन का सफलतापूर्वक बचाव किया और दिल्ली को 207 के स्कोर पर रोका। राजस्थान की टीम जीत के साथ ही 10 अंक और मजबूत रन रेट के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज हो गई है। राजस्थान की तरफ से जोस बटलर ने सर्वाधिक 116 रन बनाए तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन विकेट झटके।

Buttler bags another Player of the Match award for his excellent knock of 116 as @rajasthanroyals win by 15 runs.#TATAIPL #DCvRR pic.twitter.com/3V37XM1n6A