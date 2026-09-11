टीम इंडिया: ईशान की चोट कितनी गंभीर? अफगानिस्तान सीरीज से पहले बढ़ी चिंता, बुमराह ने वैभव को छकाया

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दर्द से परेशान ईशान को देखते ही टीम के निवर्तमान फिजियो कमलेश जैन उनकी मदद के लिए पहुंचे। ईशान कुछ मिनट तक घुटनों के बल बैठे रहे और फिर धीरे-धीरे नेट से बाहर चले गए। इसके बाद वह कमर के पिछले हिस्से को पकड़कर चलते नजर आए और दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं लौटे। फिलहाल उनकी चोट कितनी गंभीर है, इसका आकलन अगले 24 घंटे में पर्याप्त आराम के बाद ही हो सकेगा। अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ईशान की फिटनेस इसलिए भी अहम है क्योंकि वह दलीप ट्रॉफी फाइनल में शानदार प्रदर्शन करके लौटे हैं।ईशान ने दक्षिण क्षेत्र के खिलाफ दलीप ट्रॉफी फाइनल में 270 और 80 रन की शानदार पारियां खेली थीं। शुक्रवार के अभ्यास सत्र में भी वह अच्छी लय में नजर आ रहे थे और स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। वह कई बार गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाने में सफल रहे, लेकिन तेज गेंदबाजों के नेट में सैनी की शॉर्ट गेंद के बाद उनकी पीठ में आया खिंचाव पूरे अभ्यास सत्र पर भारी पड़ गया। अब भारतीय टीम प्रबंधन की नजर उनकी फिटनेस रिपोर्ट पर होगी। हालांकि, अभी उनकी चोट को लेकर किसी गंभीर निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।ईशान की परेशानी के बीच अभ्यास सत्र का सबसे बड़ा आकर्षण जसप्रीत बुमराह रहे। चोट से उबरकर टीम में वापसी कर रहे भारतीय तेज गेंदबाज ने पूरी लय और आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी की। कोटला की रोशनी में बुमराह ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के सामने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की असली चुनौती पेश की। बुमराह की पहली गेंद गुड लेंथ पर पड़ी और वैभव उसे छू भी नहीं सके। अगली गेंद पर भी युवा बल्लेबाज चूक गए। तीसरी गेंद पर बुमराह ने सटीक यॉर्कर डाली, जिसे वैभव ने किसी तरह बल्ले के नीचे लाकर रोक लिया।चौथी गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और युवा बल्लेबाज के बल्ले का किनारा लेकर निकल गई। चार गेंदों में ही बुमराह ने बता दिया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वैभव को किस स्तर की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, एक गेंद थोड़ी आगे टप्पा खाने के बाद वैभव ने शानदार शॉट खेला और उसे कवर के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया।कुल मिलाकर वैभव के लिए शुक्रवार का अभ्यास सत्र आसान नहीं रहा। क्षेत्ररक्षण अभ्यास के दौरान उन्होंने कम से कम तीन कैच छोड़े। तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी वह कई बार गेंद को खेलने से चूकते नजर आए। दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले यश ठाकुर ने भी वैभव को परेशान किया। वहीं अर्शदीप सिंह ने अपनी प्रभावी सीम मूवमेंट से युवा बल्लेबाज को कई बार चकमा दिया। बुमराह ने कप्तान श्रेयस अय्यर को भी कुछ गेंदें डालीं और अपनी रफ्तार से उन्हें अंदर और बाहर दोनों किनारों पर परेशान किया।अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले जहां ईशान की पीठ का खिंचाव टीम के लिए चिंता का विषय बन गया है, वहीं बुमराह की वापसी और वैभव की परीक्षा ने अभ्यास सत्र को खास बना दिया। अब सबकी नजरें सीरीज से पहले ईशान की फिटनेस और वैभव के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगले कदम पर रहेंगी।