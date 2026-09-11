क्या धूमल फिर संभालेंगे आईपीएल की कमान?: मजूमदार का भी निर्विरोध चुना जाना तय, 18 सितंबर को होगा फैसला

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बीसीसीआई की ओर से जारी चुनाव संबंधी नोटिस में कहा गया, “चुनाव अधिकारी ने संबंधित पदों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन आवेदनों की जांच कर ली है और बीसीसीआई चुनाव 2026 के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची घोषित की है। संचालन समिति के लिए अरुण सिंह धूमल और खैरुल जमाल मजूमदार वैध उम्मीदवार हैं।” विज्ञापन



नोटिस के मुताबिक, नामांकन वापस लेने के इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद चुनाव अधिकारी उसी दिन शाम चार बजे तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करेंगे। धूमल का दोबारा आईपीएल संचालन समिति का चेयरमैन बनना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि मजूमदार भी सदस्य के रूप में निर्विरोध चुने जाएंगे। बीसीसीआई की ओर से जारी चुनाव संबंधी नोटिस में कहा गया, “चुनाव अधिकारी ने संबंधित पदों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन आवेदनों की जांच कर ली है और बीसीसीआई चुनाव 2026 के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची घोषित की है। संचालन समिति के लिए अरुण सिंह धूमल और खैरुल जमाल मजूमदार वैध उम्मीदवार हैं।”नोटिस के मुताबिक, नामांकन वापस लेने के इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद चुनाव अधिकारी उसी दिन शाम चार बजे तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करेंगे। धूमल का दोबारा आईपीएल संचालन समिति का चेयरमैन बनना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि मजूमदार भी सदस्य के रूप में निर्विरोध चुने जाएंगे।

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भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के चुनाव अधिकारी एके ज्योति ने शुक्रवार को आईपीएल संचालन समिति के चेयरमैन पद के लिए अरुण धूमल और सदस्य पद के लिए खैरुल मजूमदार के नामांकन को मंजूरी दे दी जिससे दोनों का 18 सितंबर को होने वाले चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। बीसीसीआई की मुंबई स्थित मुख्यालय में होने वाली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान धूमल और मजूमदार को निर्विरोध चुना जाएगा।