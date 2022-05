{"_id":"6293b7fb26ea313ec9581f8e","slug":"ipl-2022-final-hardik-pandya-analysis-gujarat-titans-captain-hardik-shuts-down-critics-indian-team-got-another-option-under-captaincy","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IPL 2022 Final: हार्दिक पांड्या ने आलोचकों का किया मुंह बंद, कप्तानी में भारतीय टीम को मिला एक और विकल्प","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रोहित राज Updated Mon, 30 May 2022 12:15 AM IST