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IND W vs PAK W Live Score: भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू, मुनीबा-शावल क्रीज पर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 05 Sep 2026 08:02 PM IST
खास बातें
Live Cricket Score Today, IND W vs PAK W Asia cup 2026: एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना चुकी भारतीय महिला टीम की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पर होंगी। भारत का सामना ग्रुप चरण के अंतिम मैच में पाकिस्तान से हो रहा है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम का पलड़ा चिर प्रतिद्वंद्वी टीम पर भारी है।
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लाइव अपडेट
08:01 PM, 05-Sep-2026
IND W vs PAK W Live Score: पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरूभारत के खिलाफ पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के लिए मुनीबा अली और शावल जुलफिकर क्रीज पर मौजूद हैं।
07:33 PM, 05-Sep-2026
IND W vs PAK W Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।
पाकिस्तान: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावल जुलफिकर, गुल फिरोजा, आयशा जाफर, सदाफ शम्स, फातिमा सना (कप्तान), उम-ए-हानी, एयमान फातिमा, तुबा हसन, नाशरा संधू, सादिया इकबाल।
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07:31 PM, 05-Sep-2026
IND W vs PAK W Live Score: पाकिस्तान ने जीता टॉसपाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कप्तान के तौर पर हरमनप्रीत कौर का यह 150वां टी20 मुकाबला है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पुरुष और महिला में पहली क्रिकेटर हैं। हरमनप्रीत ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है।
07:18 PM, 05-Sep-2026
IND W vs PAK W Live Score: पाकिस्तान को बड़े सुधार की जरूरतगेंदबाजी में नंदनी शर्मा का शामिल होना भारत के लिए सकारात्मक कदम रहा है। वह प्रमुख तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के साथ नई गेंद संभालते हुए अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन कर रही हैं। पाकिस्तान को भारत को चुनौती देने के लिए अपनी बल्लेबाजी में बड़े सुधार की जरूरत है। बल्लेबाजी की कमजोरी लंबे समय से टीम की परेशानी रही है। पाकिस्तान इस बड़े मुकाबले के लिए प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव कर सकता है, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि भारतीय टीम कुछ बदलाव करेगी। हालांकि, ये देखना होगा कि रेणुका ठाकुर की वापसी होती है या नहीं।
07:02 PM, 05-Sep-2026
IND W vs PAK W Live Score: शानदार फॉर्म में हैं भारतीय बल्लेबाजभारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा भी शानदार फॉर्म में हैं। मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ यादगार शतक लगाते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और प्रतियोगिता की अन्य टीमों को अपनी बल्लेबाजी क्षमता का संकेत दे दिया। दुबई की पिचों पर बल्लेबाजी आसान नहीं रही है। बल्लेबाजों को आमतौर पर पिच की गति और उछाल को समझने में करीब 10 गेंद लगती हैं और उसी के अनुसार पारी की योजना बनानी पड़ती है। मंधाना और शेफाली ने भी बृहस्पतिवार रात इसी रणनीति को अपनाया था। मध्यक्रम में प्रतिका रावल, ऋचा घोष और कप्तान हरमनप्रीत कौर की भूमिका अहम होगी। तीनों अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में तब्दील नहीं कर सकी हैं। खासकर नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर रहीं रावल पर दबाव बढ़ रहा है। वनडे में सफल रही रावल टी20 प्रारूप की मांगों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं।
06:32 PM, 05-Sep-2026
IND W vs PAK W Live Score: सेमीफाइनल की दौड़ में पिछड़ सकता है पाकिस्तानइसमें कोई दोराय नहीं है कि भारतीय टीम इस मैच में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी। भारत ने पहले दो मैचों में भले ही शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन उसमें कुछ जगह सुधार की भी जरूरत है। एशियाई स्तर पर हालांकि भारत के आसपास भी कोई टीम नजर नहीं आती। पिछली बार भारत किसी तरह श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में उपविजेता रहा था। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने अपने शुरुआती मुकाबले में थाईलैंड को हराया है और अब भी सेमीफाइनल की दौड़ में बना हुआ है।
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06:22 PM, 05-Sep-2026
IND W vs PAK W Live Score: भारत का पलड़ा भारीभारतीय महिला टीम का एशिया कप में सामना अब चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के बीच ग्रुप चरण का यह मुकाबला शनिवार को दुबई में खेला जाएगा। भारतीय महिला अपने शुरुआती दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है और वह बस अब औपचारिकता के लिए मैदान पर उतरेगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला टीम का रिकॉर्ड एकतरफा है। लेकिन जब भी दोनों टीमें एक दूसरे का सामना करती हैं तो वो मैच बेहद रोमांचक होता है।
06:19 PM, 05-Sep-2026