मुंबई इंडियंस के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए आईपीएल का मौजूदा सत्र बेहद निराशाजनक रहा। वह सीजन के शुरुआती मुकाबलों में विकेट के लिए तरसते रहे। बुमराह को सोमवार से पहले खेले गए 10 मैचों में सिर्फ पांच विकेट मिले। मुंबई के साथ-साथ वह खुद भी अपने प्रदर्शन को लेकर संघर्ष करते दिखे। बुमराह के कमजोर प्रदर्शन की वजह से हर कोई चिंतित था, लेकिन उन्होंने सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जोरदार वापसी की और पांच विकेट झटके।

