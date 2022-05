DC vs PBKS: दिल्ली ने पंजाब को 17 से हराया, प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार, मिचेल मार्श और शार्दुल रहे हीरो

आईपीएल 2022 का 64वां मैच दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम किया। ऋषभ पंत की अगुआई में दिल्ली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 17 रन की जीत हासिल की। दिल्ली के 160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 142 रन ही बना पाई। दिल्ली की टीम जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई है और उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार है। जबकि पंजाब की टीम के लिए हार के बाद नॉकआउट में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है।

That's that from Match 64@DelhiCapitals win by 17 runs and add two crucial points to their tally.