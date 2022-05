CSK vs GT: चेन्नई और गुजरात के खिलाड़ियों ने बांह पर बांधी काली पट्टी, इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को दी श्रद्धांजलि

क्रिकेट जगत की रविवार की शुरुआत एंड्रयू साइमंड्स की मौत की दुखद खबर के साथ हुई। ऑस्ट्रेलिया के महान ऑलराउंडरों में शुमार साइमंड्स की 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में मौत हो गई। शनिवार की हुए दर्दनाक कार हादसे में साइमंड्स को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तमाम कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। साइमंड्स की मौत की खबर से दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों और क्रिकेटरों को गहरा सदमा लगा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज की आकस्मिक मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने का दौर जारी है।

