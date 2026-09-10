टी20 सीरीज: क्या अफगानिस्तान के खिलाफ खेल पाएंगे सुंदर-नीतीश? फिटनेस टेस्ट का क्या हुआ? बुमराह-राणा पर सस्पेंस

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम को दो बड़ी राहत मिली हैं, लेकिन साथ ही दो अहम खिलाड़ियों को लेकर सस्पेंस भी बना हुआ है। चोट के कारण लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह फिट हो चुके हैं और उनके आगामी सीरीज में खेलने की संभावना है। दोनों गुरुवार को नई दिल्ली में भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे।

एशियाई खेलों की तैयारी का अहम मौका

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी। यह दोनों टीमों के बीच टी20 प्रारूप में पहली द्विपक्षीय सीरीज भी होगी। भारत के लिए यह जापान रवाना होने से पहले तैयारी का अहम मौका है। भारत 22 सितंबर को जापान के खिलाफ सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में एकमात्र टी20 मुकाबला खेलेगा। इसके बाद 28 सितंबर से कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में एशियाई खेलों में अपने स्वर्ण पदक का बचाव शुरू करेगा। इस बीच दलीप ट्रॉफी फाइनल में व्यस्त ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा भी नई दिल्ली में भारतीय टीम से जुड़ेंगे। इन तीनों की टीम के साथ जुड़ने की तारीख चेन्नई में चल रहे दलीप ट्रॉफी फाइनल के नतीजे पर निर्भर करेगी।