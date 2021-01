आ गई तारीख, इस दिन होगी IPL 2021 की नीलामी, चेन्नई में सजेगी खिलाड़ियों की मंडी

इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 18 फरवरी को चेन्नई में खिलाड़ियों की मंडी लगेगी, इस दिन फ्रैंचाइजी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगे। आईपीएल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दोपहर को इस बात की जानकारी दी गई। वो भारतीय खिलाड़ी जिनके पास किसी टीम का कॉन्ट्रेक्ट नहीं है, वो नीलामी में शामिल होने के लिए चार फरवरी शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवदेन दे सकते हैं।

🚨ALERT🚨: IPL 2021 Player Auction on 18th February🗓️



Venue 📍: Chennai



How excited are you for this year's Player Auction? 😎👍



Set your reminder folks 🕰️ pic.twitter.com/xCnUDdGJCa