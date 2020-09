IPL 2020: धोनी के लुक और फिटनेस के दीवाने हुए प्रशंसक, लेकिन इन खिलाड़ियों के मोटापे पर उठाए सवाल

विज्ञापन

Dhoni new look is totally rocking 💛 captain cool 💛 Like this tweet if u loved his new look 💛 pic.twitter.com/ZsFlNA4CGv — Asha Rawal (@Musical_Ashaa) September 19, 2020

Dhoni's new look...



What do you say guys? pic.twitter.com/WgD5r5oTdU — We Are Ranchi (@WeAreRanchi) September 19, 2020

Is Saurabh Tiwari the most unfit player in IPL2020 #IPL2020 — Teja Aditya (@tejsurabhi) September 19, 2020

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आखिरकार लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट के मैदान में लौटे। 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेलने के बाद उन्होंने क्रिकेट से दूरी बना दी थी। इसके बाद आईपीएल के स्थगित होने के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। लेकिन 437 दिनों के इंतजार के बाद वे एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आए।धोनी के प्रशंसकों के उनकी झलक पाने से बेहद खुश दिखे। लेकिन माही के फैंस उनके नए लुक और फिटनेस को ज्यादा मुरीद हुए। देखते-देखते सोशल मीडिया पर धोनी के फैंस के ट्वीट वायरल होने लगे और लोग उनकी लुक की तारीफ करने लगे।हालांकि मैच में जहां एक तरफ झारखंड के धोनी की फिटनेस की लोगों ने तारीफ की तो वहीं झारखंड के ही दूसरे खिलाड़ी सौरभ तिवारी की फिटनेस पर सवाल भी उठाए। जबकि तीन साल बाद आईपीएल में वापसी करने वाले सौरभ तिवारी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली।सिर्फ तिवारी ही नहीं, लॉकडाउन और लंबे समय से क्रिकेट से दूर रहने की वजह से कई दूसरे खिलाड़ियों का वजन भी बढ़ा हुआ दिखा। पोलार्ड से लेकर रोहित शर्मा तक के पेट निकले हुए नजर आ रहे थे।