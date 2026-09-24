बीसीसीआई: कब होगा अगले मुख्य चयनकर्ता के नाम का एलान? दावेदार की दौड़ में कौन शामिल; अगरकर नहीं लेंगे विस्तार

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विज्ञापन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि पुरुष चयन समिति के अगले चेयरमैन के फैसले के लिए बोर्ड के पास पर्याप्त समय है, क्योंकि अजीत अगरकर का तीन साल का कार्यकाल चार अक्तूबर को समाप्त हो रहा है। अगरकर पहले ही बीसीसीआई को सूचित कर चुके हैं कि वह अपने अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जिससे सीनियर पुरुष चयन समिति के चेयरमैन के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है।

अपने फैसले के बारे में बता चुके हैं अगरकर

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने 18 सितंबर को अपना यह फैसला बोर्ड को बताया था, जिसके बाद बीसीसीआई ने अपने पदाधिकारियों को चयन समिति के भविष्य पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। हालांकि, सैकिया ने कहा कि बोर्ड अगरकर के उत्तराधिकारी की घोषणा करने की जल्दी में नहीं है और उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद ही फैसला लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पार्थिव पटेल का नाम अगले चयनकर्ता की दौड़ में शामिल है, लेकिन इसे लेकर पार्थिव या बीसीसीआई की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।



सैकिया ने कहा, जहां तक अजीत अगरकर का संबंध है, उनका कार्यकाल चार अक्तूबर को समाप्त होने जा रहा है और हमारे पास चार तारीख तक पर्याप्त समय है। हम चार अक्टूबर के बाद खाली होने वाले पद के संबंध में निर्णय लेने जा रहे हैं। बीसीसीआई द्वारा कोई भी निर्णय लिए जाने के बाद हम निश्चित रूप से इसे सार्वजनिक डोमेन में घोषित करेंगे।

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विश्व कप को देखते हुए अहम होगी नियुक्ति

अगरकर ने चेतन शर्मा के स्थान पर जुलाई 2023 में सीनियर पुरुष चयन समिति के चेयरमैन का पद संभाला था। उनके कार्यकाल में 2024 में भारत की टी20 विश्व कप जीत और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब शामिल रहा है। बीसीसीआई अब चार अक्तूबर के बाद इस पद को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार है। चयन समिति के अगले चेयरमैन को एक ऐसी टीम का चयन करना होगा जो 2027 के वनडे विश्व कप में खेलने उतरेगी। यह नियुक्ति भारत की सफेद गेंद की योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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