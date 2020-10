IPL 2020: विराट ने किए दो बदलाव तो अमित मिश्रा के बिना कैसी है दिल्ली की प्लेइंग XI?

दुबई में खेले जा रहे आईपीएल के 19वें मुकाबले में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स को बल्ला थमाया है। यह मुकाबला अंकतालिका में नंबर दो और नंबर तीन की टीम के बीच हो रहा है। ऐसे में इस मुकाबले के रोमांचक होने की संभावना है। चार में दो जीत, दो हार वाली दोनों ही टीम अपने पिछले मुकाबले में मैदान मारकर आ रही है। दोनों ही टीम में इस मैच के लिए अहम बदलाव किए गए हैं।

#RCB have won the toss and they will bowl first against #DC in Match 19 of #Dream11IPL.#RCBvDC pic.twitter.com/a63o1mUDja