IPL 2020: चेन्नई-हैदराबाद के बीच कांटे की टक्कर शुरू, दोनों टीम में एक-एक बदलाव

धोनी सेना को आईपीएल इतिहास में लक्ष्य का पीछा करने वाली सबसे अच्छी टीम माना जाता रहा है, लेकिन इस साल अभी तक उसके बल्लेबाज ही नाकाम रहे हैं, उसे पांचों हार लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली, लेकिन टूर्नामेंट में आज सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ यह टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। सनराइजर्स हैदराबाद की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, उसने सात मैचों में से तीन में जीत दर्ज की है और तालिका में पांचवें स्थान पर है। दोनों ही टीमों में एक-एक बदलाव किया गया है।

#CSK wins the toss and they will bat first against #SRH.#SRHvCSK #Dream11IPL pic.twitter.com/btTuiqftUJ