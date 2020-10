IPL 2020: लगातार दो बार धोनी को बोल्ड करने वाले वरुण चक्रवर्ती को मैच के बाद खास उपहार मिला

From cricketing hero to IPL 2020 nemesis: Varun Chakravarthy takes tips from MS Dhoni after CSK beat KKR pic.twitter.com/rwUZT9wfNu — Mohammad Zaid (@Mohamma57235047) October 30, 2020

भारतीय क्रिकेट के धुरंधर कप्तान और युवाओं के मेंटर माही मैच के बाद वरुण चक्रवर्ती को कुछ सलाह देते दिखे। उन्होंने इस युवा खिलाड़ी को जर्सी भी गिफ्ट की।