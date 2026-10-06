आईपीएल 2027: सौरव गांगुली को बड़ी जिम्मेदारी! दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया मुख्य कोच; कौन होंगे उनके सपोर्ट स्टाफ?

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2027 के लिए सौरव गांगुली को टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया है। पूर्व भारतीय कप्तान अब टीम के डगआउट में नई भूमिका में नजर आएंगे। गांगुली इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ क्रिकेट निदेशक के तौर पर काम कर चुके हैं। गांगुली की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2027 से पहले अपने पिछले कोचिंग स्टाफ से अलग होने का फैसला किया है। हेमंग बदानी की अगुआई वाला पिछला कोचिंग समूह 2025 और 2026 सत्र में टीम के साथ था। अब आईपीएल 2027 से टीम का नया कोचिंग सेटअप काम करेगा।

दिल्ली के साथ पहले भी काम कर चुके हैं गांगुली का दिल्ली कैपिटल्स के साथ यह पहला कार्यकाल नहीं है। वह 2019 में टीम के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके बाद जनवरी 2023 में उन्होंने फ्रेंचाइजी में क्रिकेट निदेशक की जिम्मेदारी संभाली थी। इस साल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग में प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच की भूमिका भी निभाई थी। अब आईपीएल में भी उन्हें मुख्य कोच की जिम्मेदारी मिल गई है।

युवराज, वास और मिश्रा को लेकर क्या अपडेट? दिल्ली कैपिटल्स के नए सपोर्ट स्टाफ को लेकर अभी सभी नियुक्तियों का आधिकारिक एलान नहीं हुआ है। हालांकि, रिपोर्ट्स में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह, श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास और पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवराज को बल्लेबाजी से जुड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि चमिंडा वास को गेंदबाजी कोच और अमित मिश्रा को सपोर्ट स्टाफ में शामिल किए जाने की चर्चा है। हालांकि, इन भूमिकाओं पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

2026 की निराशा के बाद बड़ा बदलाव

फ्रेंचाइजी ने अपने कोचिंग ढांचे में बड़ा फेरबदल करने का फैसला लगभग ले लिया था। गांगुली के अलावा युवराज, वास और मिश्रा जैसे अनुभवी क्रिकेटरों की मौजूदगी टीम को अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता दे सकती है। हालांकि इन नियुक्ति पर अभी दिल्ली कैपिटल्स की आधिकारिक मुहर लगना बाकी है, लेकिन अगर यह पूरा सेटअप आकार लेता है, तो दिल्ली की कोचिंग टीम आईपीएल की सबसे चर्चित और अनुभवी इकाइयों में से एक बन सकती है। अब असली चुनौती इन बड़े नामों के अनुभव को मैदान पर जीत में बदलने की होगी और दिल्ली कैपिटल्स को पहली बार आईपीएल खिताब दिलाने पर होगी।