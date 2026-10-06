पहला अनौपचारिक वनडे: भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पस्त, 100 रन से पहले पांच विकेट गंवाए
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, पुदुचेरी Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Tue, 06 Oct 2026 03:12 PM IST
सार
भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच अनौपचारिक सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आज पुदुचेरी में खेला जा रहा है।
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विस्तार
भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच अनौपचारिक सीरीज का पहला वनडे मुकाबला आज पुदुचेरी में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। मैच में भारतीय गेंदबाज मेहमानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। अब तक ऑस्ट्रेलिया के पांच विकेट गिर चुके हैं।
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