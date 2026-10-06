आईसीसी: अभिषेक-शुभमन सितंबर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामांकित, महिला टीम की इन दो खिलाड़ियों का नाम भी शामिल

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विज्ञापन भारतीय क्रिकेट के चार खिलाड़ियों को सितंबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। पुरुष वर्ग में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जबकि महिला वर्ग में शेफाली वर्मा और स्पिनर श्री चरणी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पुरुष वर्ग में भारत के अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को नामांकन मिला है। वहीं, महिला वर्ग में शेफाली वर्मा और श्री चरणी के अलावा श्रीलंका की कप्तान चामरी अट्टापट्टू पुरस्कार की दौड़ में हैं।

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अभिषेक ने टी20 में मचाया धमाल

अभिषेक शर्मा ने सितंबर में चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 229 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ महज 30 गेंदों में शतक जड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। वह पिछले साल सितंबर में भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीत चुके हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में खेली गई पारी में अभिषेक ने सिर्फ 34 गेंदों पर 108 रन बनाए। यह किसी आईसीसी पूर्ण सदस्य देश के बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक भी रहा।

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शुभमन गिल ने वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो वनडे मैचों में 333 रन बनाए। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में 110 रन की पारी खेली। इसके बाद उन्होंने महज 133 गेंदों पर 223 रन बनाकर वनडे क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया। गिल की इस तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आठ विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने यह लक्ष्य 39 गेंद शेष रहते हासिल किया। गिल के पास पांचवीं बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने का मौका है।

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शेफाली ने एशिया कप में किया शानदार प्रदर्शन

महिला वर्ग में शेफाली वर्मा ने सितंबर में 360 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 184.61 रहा। वह महिला एशिया कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। शेफाली ने इस दौरान गेंद से भी योगदान दिया और छह विकेट हासिल किए। एशियाई खेलों में भारत के स्वर्ण पदक अभियान के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 100 रन बनाए। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 48 रन की पारी खेली।

श्री चरणी ने रचा इतिहास

स्पिनर श्री चरणी ने सितंबर में सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 18 विकेट लिए। इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 3.30 रहा। एशियन गेम्स के फाइनल में उन्होंने 13 रन देकर दो विकेट हासिल किए। इसके बाद चरणी ने आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में 817 रेटिंग अंक हासिल किए, जो इस प्रारूप में अब तक के सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हैं। चरणी को इससे पहले जून में भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकन मिला था।