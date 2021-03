INDW v SAW: राजेश्वरी की जादुई गेंदबाजी के बाद चला शेफाली का बल्ला, भारतीय महिला टीम ने जीता आखिरी टी-20

A thumping win! 👏👏



Rajeshwari Gayakwad's 3⃣ wickets & @TheShafaliVerma & @mandhana_smriti's stunning batting display power #TeamIndia to a 9⃣-wicket win in the third & final T20I of the series. 👍👍@Paytm #INDWvSAW



Scorecard 👉 https://t.co/TMhte1veQD pic.twitter.com/KgGbtAE5J2