भारत बनाम वेस्टइंडीज: मुख्य कोच सैमी ने कप्तान को जमकर सराहा, बोले- विकेटकीपिंग के बाद शतकीय पारी खेलना खास

वेस्टइंडीज के विकेटकीपर कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में 352 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 162 रन की मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। मुख्य कोच डेरेन सैमी ने कप्तान के शानदार नेतृत्व को जमकर सराहा है। होप ने भारतीय पारी के दौरान पूरे 50 ओवर विकेटकीपिंग की और फिर चोटिल ज्वेल एंड्रयू की जगह ओपनिंग करने उतरे। उन्होंने नए पीसीए स्टेडियम में लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर तक नाबाद रहकर वेस्टइंडीज को यादगार जीत दिलाई। इस तरह होप मैच के दौरान 98.2 ओवर मैदान पर टिके रहे।

सैमी ने कहा, होप मैदान पर लगभग 98.2 ओवर तक रहे। उन्होंने सचमुच अपनी बल्लेबाजी से टीम को संभाला, जैसा कि वह पहले भी कई बार कर चुके हैं। कप्तान का आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन 50 ओवर तक विकेटकीपिंग करना और फिर पैड पहनकर ऐसी पारी खेलना वाकई खास था।

सैमी बोले- होप के योगदान को वो पहचान नहीं मिली

मुख्य कोच को यह भी लगता है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट में होप के योगदान को अक्सर वह पहचान नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा, वह ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वह बोलते हैं, तो वह बिल्कुल स्पष्ट होते हैं कि वह खुद से और टीम से क्या उम्मीद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, वह अपने प्रदर्शन से टीम की अगुवाई करते हैं। वह इसी में यकीन रखते हैं।



सैमी ने कहा, जैसे, किसी को ओपनिंग के लिए जाना था और जब मैंने उनसे ओपनिंग करने के लिए कहा, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बस अपने पैड पहने, मैदान पर उतरे और हमें मैच जिता दिया। मुझे नहीं लगता कि वेस्टइंडीज के लिए उन्होंने जो किया है, जिस तरह से वह खेले हैं और जो प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई है, उसके लिए उन्हें उतना श्रेय मिलता है जिसके वे हकदार हैं। बेहतरीन खिलाड़ी और शानदार इंसान।