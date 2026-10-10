{"_id":"6ac9ea311d4717ee34079abe","slug":"india-vs-west-indies-3rd-t20i-2026-playing-11-probables-and-live-streaming-details-holkar-stadium-indore-2026-10-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वैभव को फिर बैठना पड़ेगा बाहर!: भारत को गेंदबाजी में करना होगा सुधार, प्लेइंग-11 में बदलाव की कितनी संभावना?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते हैं। पिछले दोनों ही मैचों में बल्लेबाजों का पलड़ा देखने मिला है और गेंदबाज संघर्ष करते नजर आए हैं। भारत की बल्लेबाजी शानदार रही है, लेकिन उसे गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार की जरूरत है। रांची में खेले गए दूसरे टी20 में जिस तरह भारतीय गेंदबाज विशाल लक्ष्य का बचाव नहीं कर सके, उसने टीम प्रबंधन को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

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इंदौर में कैसी रहेगी पिच?

इंदौर का होलकर स्टेडियम छोटी बाउंड्री और सपाट पिच के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर यहां फिर से रनों का अंबार देखने को मिले तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस मैच में ओस की भी अहम भूमिका रहने की उम्मीद है। निश्चित तौर पर मुकाबला दोनों टीम के बल्लेबाजों के बीच होगा, लेकिन सभी विभागों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम ही जीत हासिल करेगी। विशेषकर फील्डिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहेगा। दोनों टीम ने अभी तक महत्वपूर्ण अवसरों पर कुछ कैच छोड़े हैं जो महंगे साबित हुए हैं। पिछले मैच में मयंक यादव ने शेरफेन रदरफोर्ड का आसान कैच छोड़ दिया था जो एक तरह से निर्णायक साबित हुआ।

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गेंदबाजी बना चिंता का विषय

भारत को शाई होप की शानदार फॉर्म को लेकर भी सतर्क रहना होगा। वेस्टइंडीज के कप्तान ने इस दौरे पर दो शतक जड़े हैं और वह फिर से बड़ी पारी खेलने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। भारत के लिए गेंदबाजी अब भी चिंता का विषय बना हुआ है और वह इस मैच में इसका हल ढूंढने की कोशिश करेगा। मयंक ने पिछले मैच में तीन विकेट लेकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन बाकी गेंदबाज रनों पर अंकुश नहीं लगा पाए और वेस्टइंडीज ने शुरुआती झटकों के बावजूद जोरदार वापसी करके रिकार्ड लक्ष्य हासिल कर दिया। भारत अपने मुख्य गेंदबाज अर्शदीप सिंह से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगा, जिन्होंने दो मैचों में 79 रन देकर एक विकेट लिया है। भारत मयंक से भी अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद करेगा।

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ओपनिंग जोड़ी में क्या होगा बदलाव

भारत ने अब तक संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पर ही भरोसा किया है। माना जा रहा था कि दूसरे टी20 में सैमसन को बैठाकर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाएगा, लेकिन टीम प्रबंधन ने सैमसन पर भरोसा कायम रखा। सैमसन ने भी निराश नहीं किया और ताबड़तोड़ पारी खेली। सैमसन ने 41 गेंदों में 82 रन बनाकर प्लेइंग-11 में अपनी जगह फिर से पक्की कर दी। इसका मतलब है कि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को फिर से बाहर बैठना पड़ सकता है। भारतीय कोच गौतम गंभीर ने भी रांची में दूसरे मैच के बाद कहा था कि मध्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है लेकिन शीर्ष क्रम में नहीं। यानी स्पष्ट है कि ओपनिंग जोड़ी में फिलहाल बदलाव की संभावना नजर नहीं आती।

दुबे को लेकर बदलेगी रणनीति?

भारत ने दूसरे टी20 में श्रेयस अय्यर से पहले शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए भेजा था। कोच गंभीर की इस कारण आलोचना भी हुई थी, लेकिन कोच ने अपने इस फैसले का बचाव किया था। मुख्य कोच ने यह भी स्वीकार किया कि शिवम दुबे के अय्यर से पहले चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के बाद भारत अपने टीम संयोजनों के साथ प्रयोग करना जारी रखेगा।

इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11:



भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव।

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरॉन हेत्मायर, रोवमैन पोवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, शमार स्प्रिंगर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ।