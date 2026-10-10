भारत बनाम वेस्टइंडीज: रोहित शर्मा का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ने से चूके श्रेयस अय्यर? शाई होप के नाम जुड़ी उपलब्धि

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विज्ञापन वेस्टइंडीज ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को छह विकेट से हराया। कैरेबियाई टीम ने भारत से मिले 250 रनों के लक्ष्य को चेज करते हुए इतिहास रचा। वेस्टइंडीज की इस जीत के नायक कप्तान शाई होप रहे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को हार मिली जिससे उसका इस प्रारूप में चला आ रहा विजयी अभियान रुक गया।

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टी20 अंतरराष्ट्रीय का दूसरा बड़ा रन चेज

वेस्टइंडीज ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज सफलतापूर्वक हासिल किया। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे बड़ा रन चेज दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हासिल किया था, जब टीम ने 259 रन बनाकर जीत दर्ज की थी। टी20 क्रिकेट में यह महज सातवां मौका है, जब किसी मुकाबले में 250 या उससे ज्यादा का रन चेज सफलतापूर्वक किया गया है।

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दोनों पारी मिलाकर बने 500+ रन

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 249 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। इस मुकाबले में कुल मिलाकर 501 रन बने, जो एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में दोनों पारियों को मिलाकर बने दूसरे सबसे ज्यादा रन है। इससे ज्यादा रन साल 2009 में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टी20 मुकाबले में बने थे। उस मुकाबले में कुल मिलाकर 517 रन बने थे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दोनों पारियों को मिलाकर कुल 79 छक्के लगे। एक टी20 मैच में इससे ज्यादा बाउंड्री दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच 2023 में खेले गए मुकाबले में लगे थे, जहां दोनों टीमों ने मिलाकर कुल 81 चौके-छक्के लगाए थे।

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होप की कप्तानी पारी

शाई होप ने कप्तानी पारी खेली और महज 45 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए। होप ने वेस्टइंडीज की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया। इस मामले में कैरेबियाई कप्तान से आगे सिर्फ जॉनसन चार्ल्स हैं, जिन्होंने 2023 में 39 गेंदों में शतक लगाया था। होप भारत के खिलाफ इस फॉर्मेट में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उनसे पहले जैकब बेथेल ने टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ 45 गेंदों में शतक लगाया था। होप क्रिस गेल और ईवन लुईस के बाद वेस्टइंडीज की ओर से टी20 में दो शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं।

