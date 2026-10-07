भारत बनाम वेस्टइंडीज: श्रेयस ने कोहली का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? चेज करते हुए शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान

ईशान के साथ रिकॉर्ड साझेदारी

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए किसी भारतीय कप्तान का पिछला सबसे बड़ा स्कोर 94* रन था, जो विराट कोहली ने 2019 में हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था। अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा (111*) और केएल राहुल (110*) यह कारनामा कर चुके थे। इस पारी के दौरान अय्यर ने ईशान किशन के साथ 137 रन की अटूट साझेदारी की, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रन चेज के दौरान भारत के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इस मामले में यशस्वी जायसवाल-शुभमन गिल की जोड़ी शीर्ष पर है, जिसने वेस्टइंडीज के विरुद्ध साल 2023 में 165 रन जुटाए थे। वहीं, जायसवाल ने शुभमन गिल के साथ साल 2024 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध 156* रन जोड़े थे। 137* रन की साझेदारी टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए तीसरी विकेट की संयुक्त रूप से सबसे बड़ी साझेदारी है। इतने रन की साझेदारी ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी।



अय्यर ने सिर्फ 42 गेंदों में शतक पूरा किया। यह फुल मेंबर टीमों के कप्तानों द्वारा संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज टी20 शतक है। अय्यर के अलावा, हैरी ब्रूक भी 42 गेंदों पर श्रीलंका के खिलाफ शतक लगा चुके हैं। इस लिस्ट में सिकंदर रजा (33 गेंदें बनाम जिम्बाब्वे) और रोहित शर्मा (35 गेंदें बनाम श्रीलंका) क्रमश: पहले और दूसरे स्थान पर हैं। श्रेयस अय्यर टी20 क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीयों की सूची में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में सूर्यकुमार यादव (117 बनाम इंग्लैंड) और केएल राहुल (110* बनाम वेस्टइंडीज) उनसे आगे हैं।