IND vs SL: आखिरी दिन चार विकेट नहीं गिरा सका भारत, सोनल की जुझारू पारी से श्रीलंका ने ड्रॉ कराया दूसरा टेस्ट
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबो Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 27 Aug 2026 05:00 PM IST
सार
भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया कोलंबो टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। हालांकि, टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। भारत ने इससे पहले गॉल में मेजबानों को 165 रनों से हराया था।
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विस्तार
सोनल दिनुषा की जुझारू और नाबाद शतकीय पारी के दम पर श्रीलंका ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट को ड्रॉ करा लिया। पांचवें दिन भारत को जीत के लिए श्रीलंका के आखिरी चार विकेट झटकने थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज दिनभर की कोशिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सके। श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी 429/9 पर घोषित की और दोनों टीमों ने मैच ड्रॉ कराने पर सहमति जताई। हालांकि, भारत ने पहला टेस्ट 165 रन से जीतने के बाद दो मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। यह भारत की जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीत के बाद पहली विदेशी टेस्ट सीरीज जीत है। शुभमन गिल की कप्तानी में भी यह पहली विदेशी टेस्ट सीरीज विजय रही।
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133 रन की नाबाद पारी खेल बने संकटमोचक
दिनुषा ने पांचवें दिन 264 गेंदों पर नाबाद 133 रन की पारी खेली। उन्होंने करीब 420 मिनट तक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाए रखा। दिनुषा ने इस सीरीज में अपना तीसरा शतक लगाया और चारों पारियों में 50 से ज्यादा का स्कोर बनाने का कारनामा किया। सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहद खास रहा। उन्होंने दो टेस्ट में कुल 722 गेंदों का सामना करते हुए 1139 मिनट क्रीज पर बिताए। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी उन्होंने 103 रन बनाए थे, जबकि गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था।
दिनुषा ने पांचवें दिन 264 गेंदों पर नाबाद 133 रन की पारी खेली। उन्होंने करीब 420 मिनट तक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाए रखा। दिनुषा ने इस सीरीज में अपना तीसरा शतक लगाया और चारों पारियों में 50 से ज्यादा का स्कोर बनाने का कारनामा किया। सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहद खास रहा। उन्होंने दो टेस्ट में कुल 722 गेंदों का सामना करते हुए 1139 मिनट क्रीज पर बिताए। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी उन्होंने 103 रन बनाए थे, जबकि गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था।
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फॉलोऑन के बाद दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज
दिनुषा ने इस मुकाबले में एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वह फॉलोऑन खेलने के बाद एक ही टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले भारत के विजय हजारे और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
दिनुषा ने इस मुकाबले में एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वह फॉलोऑन खेलने के बाद एक ही टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले भारत के विजय हजारे और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
229/6 से शुरू हुआ दिन, 429/9 पर घोषित की पारी
श्रीलंका ने पांचवें दिन अपनी दूसरी पारी को 229/6 से आगे बढ़ाया। उस समय टीम के पास महज 16 रन की बढ़त थी और भारत की जीत लगभग तय नजर आ रही थी। लेकिन दिनुषा और केशरा नुवंथा ने भारतीय गेंदबाजों के सामने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी की। नुवंथा ने 150 गेंदों पर 46 रन बनाए। दोनों ने पहले सत्र में एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और श्रीलंका को संकट से बाहर निकाला। लंच के बाद भारत को पहली सफलता मिली। मानव सुथार ने नुवांथा को आउट किया और ध्रुव जुरेल ने स्लिप में उनका कैच पकड़ा।
श्रीलंका ने पांचवें दिन अपनी दूसरी पारी को 229/6 से आगे बढ़ाया। उस समय टीम के पास महज 16 रन की बढ़त थी और भारत की जीत लगभग तय नजर आ रही थी। लेकिन दिनुषा और केशरा नुवंथा ने भारतीय गेंदबाजों के सामने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी की। नुवंथा ने 150 गेंदों पर 46 रन बनाए। दोनों ने पहले सत्र में एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और श्रीलंका को संकट से बाहर निकाला। लंच के बाद भारत को पहली सफलता मिली। मानव सुथार ने नुवांथा को आउट किया और ध्रुव जुरेल ने स्लिप में उनका कैच पकड़ा।
जयसूर्या और कुमारा ने भी दिया दिनुषा का साथ
नुवांथा के आउट होने के बाद दिनुषा ने प्रबाथ जयसूर्या के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए 25 रन जोड़े। इसके बाद रवींद्र जडेजा ने जयसूर्या को स्लिप में कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। हालांकि, भारत को इसके बाद भी जीत की राह नहीं मिली। लाहिरु कुमारा ने दिनुषा का बखूबी साथ दिया। दोनों ने नौवें विकेट के लिए 47 रन जोड़े और 170 गेंदों तक भारतीय गेंदबाजों को विकेट से दूर रखा। कुमारा 12 रन बनाकर जडेजा का शिकार हुए। इसके बाद असिता फर्नांडो ने 24 गेंदों का सामना करते हुए दिनुषा का साथ दिया और उन्हें आउट नहीं होने दिया। आखिरकार श्रीलंका ने 429/9 पर पारी घोषित की और मैच ड्रॉ हो गया।
नुवांथा के आउट होने के बाद दिनुषा ने प्रबाथ जयसूर्या के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए 25 रन जोड़े। इसके बाद रवींद्र जडेजा ने जयसूर्या को स्लिप में कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। हालांकि, भारत को इसके बाद भी जीत की राह नहीं मिली। लाहिरु कुमारा ने दिनुषा का बखूबी साथ दिया। दोनों ने नौवें विकेट के लिए 47 रन जोड़े और 170 गेंदों तक भारतीय गेंदबाजों को विकेट से दूर रखा। कुमारा 12 रन बनाकर जडेजा का शिकार हुए। इसके बाद असिता फर्नांडो ने 24 गेंदों का सामना करते हुए दिनुषा का साथ दिया और उन्हें आउट नहीं होने दिया। आखिरकार श्रीलंका ने 429/9 पर पारी घोषित की और मैच ड्रॉ हो गया।
भारत के गेंदबाजों ने किया पूरा प्रयास
भारत की ओर से मनव सुथार ने 3/121 और रवींद्र जडेजा ने 3/94 विकेट लिए। भारतीय टीम ने पांचवें दिन लगातार दबाव बनाने की कोशिश की। तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल किया, जबकि स्पिनरों ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को निशाना बनाया। इसके बावजूद श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने गैरजरूरी आक्रामक शॉट खेलने से परहेज किया। दिनुषा ने खास तौर पर अपने डिफेंस पर भरोसा किया और खराब गेंदों को ही बाउंड्री के लिए भेजा।
भारत की ओर से मनव सुथार ने 3/121 और रवींद्र जडेजा ने 3/94 विकेट लिए। भारतीय टीम ने पांचवें दिन लगातार दबाव बनाने की कोशिश की। तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल किया, जबकि स्पिनरों ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को निशाना बनाया। इसके बावजूद श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने गैरजरूरी आक्रामक शॉट खेलने से परहेज किया। दिनुषा ने खास तौर पर अपने डिफेंस पर भरोसा किया और खराब गेंदों को ही बाउंड्री के लिए भेजा।
भारत के लिए चिंता भी छोड़ गया ड्रॉ
सीरीज जीतने के बावजूद दूसरे टेस्ट का नतीजा भारतीय टीम के लिए कुछ सवाल छोड़ गया। भारत पहली पारी में 213 रन की बढ़त लेने के बाद भी पांचवें दिन श्रीलंका के आखिरी चार विकेट नहीं गिरा सका। लगातार दो पारियों में गेंदबाजी करने के कारण भारतीय गेंदबाजों पर थकान का असर भी दिखा। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में नजर नहीं आए। पांचवें दिन परिस्थितियां मुश्किल होने पर भारत की कप्तानी और रणनीति भी सवालों के घेरे में रही।
सीरीज जीतने के बावजूद दूसरे टेस्ट का नतीजा भारतीय टीम के लिए कुछ सवाल छोड़ गया। भारत पहली पारी में 213 रन की बढ़त लेने के बाद भी पांचवें दिन श्रीलंका के आखिरी चार विकेट नहीं गिरा सका। लगातार दो पारियों में गेंदबाजी करने के कारण भारतीय गेंदबाजों पर थकान का असर भी दिखा। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में नजर नहीं आए। पांचवें दिन परिस्थितियां मुश्किल होने पर भारत की कप्तानी और रणनीति भी सवालों के घेरे में रही।