आईपीएल 2027: हार्दिक के आने से पंजाब की ताकत बढ़ी, मुंबई के पास जबरदस्त पेस अटैक; दोनों की संभावित प्लेइंग-11

मुंबई को अर्शदीप से मिलेगी बुमराह की मदद

हार्दिक के जाने के बाद मुंबई इंडियंस ने अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया है। अर्शदीप नई गेंद से स्विंग कराने और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के साथ उनकी जोड़ी मुंबई के तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत कर सकती है।



संभावित प्लेइंग-11 में रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा मध्यक्रम में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। शेरफेन रदरफोर्ड और विल जैक्स टीम को आक्रामक बल्लेबाजी का विकल्प देंगे। नमन धीर भी मध्यक्रम में उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। ऑलराउंडर के तौर पर मिचेल सैंटनर को मौका मिल सकता है।



वहीं, गेंदबाजी में बुमराह और अर्शदीप के अलावा दीपक चाहर टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इस संयोजन में मुंबई के पास नई गेंद और डेथ ओवरों के लिए दो अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज होंगे। जरूरत पड़ने पर विदेशी विकल्प के रूप में ट्रेंट बोल्ट को भी खिलाया जा सकता है। हालांकि, यह इस पर निर्भर करेगा कि मुंबई फ्रेंचाइजी रिलीज रिटेंशन लिस्ट में किसे बरकरार रखती है।