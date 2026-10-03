{"_id":"6ac116b1237e007de6046a99","slug":"ind-vs-wi-jewel-andrew-injured-while-taking-naman-dhirs-catch-taken-to-hospital-for-x-ray-2026-10-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम वेस्टइंडीज: नमन धीर का कैच पकड़ते समय चोटिल हुए ज्वेल एंड्रयू, अस्पताल ले जाया गया; अब कैसी है हालत?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में नमन धीर का कैच पकड़ते समय वेस्टइंडीज के विकेटकीपर-बल्लेबाज ज्वेल एंड्रयू की उंगली में चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें एक्स-रे के लिए अस्पताल ले जाया गया। चोट के कारण वह पारी की शुरुआत नहीं कर सके और कप्तान शाई होप ने जॉन कैंपबेल के साथ ओपनिंग की।

विज्ञापन भारत और वेस्टइंडीज के बीच न्यू पीसीए स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ज्वेल एंड्रयू नमन धीर का कैच पकड़ते समय अपनी उंगली चोटिल कर बैठे। चोट की जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका एक्स-रे कराया जाएगा।

नमन धीर का कैच पकड़ते समय लगी चोट

यह घटना भारत की पारी के 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई। वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर गुडाकेश मोती की गेंद पर नमन धीर ने कवर की ओर शॉट खेला। वहां तैनात एंड्रयू ने शानदार कैच पकड़कर 65 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया। नमन धीर ने 21 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे। हालांकि कैच लेने के दौरान एंड्रयू की उंगली में जोरदार चोट लगी। इसके बाद उन्हें तुरंत मैदान से बाहर जाना पड़ा और मेडिकल टीम ने उनकी जांच की।

विज्ञापन

विज्ञापन

भारत के खिलाफ पारी की शुरुआत नहीं कर सके एंड्रयू

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने मेडिकल अपडेट में बताया कि एंड्रयू को एक्स-रे के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वह पहले वेस्टइंडीज की पारी में जॉन कैंपबेल के साथ ओपनिंग करने वाले थे, लेकिन चोट के कारण ऐसा नहीं कर सके। कप्तान शाई होप ने जॉन कैंपबेल के साथ पारी की शुरुआत की।

विज्ञापन

वेस्टइंडीज को एक और चोट की चिंता

वेस्टइंडीज को विटेल लॉव्स की फिटनेस को लेकर भी चिंता है। उन्होंने भारत के खिलाफ पांच ओवर में 54 रन दिए और बाद में बाएं पैर की पिंडली में परेशानी के कारण मैदान से बाहर चले गए।