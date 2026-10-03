रणजी ट्रॉफी: पृथ्वी शॉ को मिली महाराष्ट्र की कप्तानी, सर्विसेज के खिलाफ करेंगे टीम की अगुआई

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महाराष्ट्र की 16 सदस्यीय टीम में नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल नहीं किया गया है। वह ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज में भारत ए की कप्तानी करेंगे। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच ये मुकाबले 6, 9 और 11 अक्तूबर को पुदुचेरी में खेले जाएंगे। वहीं, रणजी ट्रॉफी के 2026-27 सत्र की शुरुआत भी 11 अक्तूबर से होगी। ऐसे में गायकवाड़ की गैरमौजूदगी में पृथ्वी शॉ महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे।महाराष्ट्र और सर्विसेज को एलीट ग्रुप सी में रखा गया है। इस ग्रुप में इन दोनों के अलावा बंगाल, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, केरल और ओडिशा की टीमें भी शामिल हैं।पृथ्वी शॉ (कप्तान), सचिन धास, दिग्विजय पाटिल, अंकित बावने, हर्षल काटे, सिद्धेश वीर, सौरभ नवाले (विकेटकीपर), विक्की ओस्तवाल, राजवर्धन हंगरगेकर, मुकेश चौधरी, प्रदीप दाधे, तनय सांघवी, वैभव डारकुंडे, हितेश वालुंज, ऋषिकेश सोनावणे और अथर्व धर्माधिकारी।