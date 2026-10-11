फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Cricket News ›   IND vs WI 3rd T20 2026 Innings Analysis India vs West Indies Key Highlights and Turning Points News in Hindi

कहां पिछड़ा वेस्टइंडीज और कैसे जीता भारत?: अभिषेक की बल्लेबाजी से गेंदबाजों के प्रदर्शन तक पूरी कहानी, जानिए

Sun, 11 Oct 2026 11:08 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sun, 11 Oct 2026 11:08 PM IST
सार

अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी और अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली।

विज्ञापन
IND vs WI 3rd T20 2026 Innings Analysis India vs West Indies Key Highlights and Turning Points News in Hindi
भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अभिषेक शर्मा की तूफानी अर्धशतकीय पारी के बाद अर्शदीप सिंह की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 223 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम सात विकेट पर 209 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत की जीत में अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर 69 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं, गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट झटके, जबकि नमन धीर को दो सफलताएं मिलीं। वेस्टइंडीज की ओर से शमार स्प्रिंगर ने आखिरी ओवरों में 11 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाकर मुकाबले में रोमांच पैदा किया, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके।
विज्ञापन
Trending Videos

IND vs WI 3rd T20 2026 Innings Analysis India vs West Indies Key Highlights and Turning Points News in Hindi
अभिषेक शर्मा - फोटो : IANS
अभिषेक ने 18 गेंदों में जड़ा अर्धशतक
टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने शुरुआत से ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। रोस्टन चेज के तीसरे ओवर में अभिषेक ने एक चौका और दो छक्के जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। अभिषेक ने महज 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 30 गेंदों की पारी में छह छक्के और पांच चौके लगाए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 14वां अर्धशतक था।

दूसरे छोर पर ईशान किशन ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 40 गेंदों में 108 रन की साझेदारी की। किशन ने 18 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसमें छह चौके और एक छक्का शामिल रहा। अभिषेक और किशन की बल्लेबाजी के दम पर भारत एक समय 250 रन के पार जाता दिखाई दे रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

IND vs WI 3rd T20 2026 Innings Analysis India vs West Indies Key Highlights and Turning Points News in Hindi
रोस्टन चेज - फोटो : PTI
रोस्टन चेज ने पलटा मैच का रुख
वेस्टइंडीज के गेंदबाज रोस्टन चेज ने नौवें ओवर में लंबाई बदलकर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने पहले ईशान किशन को विकेटकीपर शाई होप के हाथों स्टंप आउट कराया। किशन इस सीरीज में तीसरी बार चेज का शिकार बने। इसके तीन गेंद बाद चेज ने श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद शमार स्प्रिंगर की छोटी गेंद पर अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे। उनकी पारी समाप्त होने के बाद भारतीय टीम की रन गति प्रभावित हुई।
विज्ञापन

IND vs WI 3rd T20 2026 Innings Analysis India vs West Indies Key Highlights and Turning Points News in Hindi
तिलक वर्मा - फोटो : PTI
तिलक वर्मा और अक्षर पटेल रन आउट
भारतीय पारी के मध्य और अंतिम ओवरों में बल्लेबाजों की गलतियों ने बड़े स्कोर की उम्मीदों को झटका दिया। उपकप्तान तिलक वर्मा 28 रन बनाकर रन आउट हो गए। अक्षर पटेल का एक शॉट बाउंड्री पर रोक लिया गया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उसे चौका समझ लिया। इस दौरान तिलक क्रीज पर लौटने में नाकाम रहे और विकेटकीपर के थ्रो पर आउट हो गए।

इसके कुछ देर बाद अक्षर पटेल भी अर्शदीप सिंह के साथ तालमेल की कमी के कारण रन आउट हो गए। अक्षर ने 20 रन बनाए। भारतीय टीम ने एक विकेट पर 115 रन से आगे बढ़ते हुए अपने बाकी नौ विकेट 108 रन के भीतर गंवा दिए और 20 ओवर में 223 रन पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज ने दो विकेट लिए। शमार स्प्रिंगर को भी दो सफलताएं मिलीं।

IND vs WI 3rd T20 2026 Innings Analysis India vs West Indies Key Highlights and Turning Points News in Hindi
अर्शदीप सिंह - फोटो : PTI
अर्शदीप ने शाई होप को किया बोल्ड
224 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर से गेंदबाजी करते हुए शाई होप को एक रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। होप बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि, इसके बाद शिमरॉन हेटमायर ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने मयंक यादव के ओवर में चौका लगाया और अर्शदीप के एक ओवर में छक्का तथा दो चौके जड़ दिए। इस ओवर से 19 रन आए। हेटमायर को पांच रन के स्कोर पर अभिषेक शर्मा ने शॉर्ट थर्ड मैन पर जीवनदान भी दिया। वेस्टइंडीज ने पावरप्ले में एक विकेट पर 54 रन बना लिए थे। हालांकि, टीम भारत के पावरप्ले के 87 रन के मुकाबले 33 रन पीछे थी।

IND vs WI 3rd T20 2026 Innings Analysis India vs West Indies Key Highlights and Turning Points News in Hindi
श्रेयस अय्यर-नमन धीर - फोटो : IANS
नमन धीर ने हेटमायर और पूरन को लौटाया
हेटमायर ने नमन धीर के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन ऑफ स्पिनर की धीमी गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने 43 रन बनाए। इसके बाद अक्षर पटेल ने तेज गेंद पर रोवमैन पॉवेल को पांच रन के स्कोर पर आउट करा दिया।काइल मायर्स की जगह टीम में खेल रहे काइल मेयर्स नहीं, बल्कि काइल पूरन ने पारी को संभालने की कोशिश की। पूरन ने नमन धीर के खिलाफ तीन छक्के लगाए और 42 रन तक पहुंचे। हालांकि, धीर ने दोबारा उन्हें बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और इस बार वह गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर सके। डीप में कैच देकर उनकी पारी समाप्त हो गई। नमन धीर ने दो विकेट लेकर भारत को मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

IND vs WI 3rd T20 2026 Innings Analysis India vs West Indies Key Highlights and Turning Points News in Hindi
अर्शदीप सिंह - फोटो : PTI
अर्शदीप के एक ओवर ने तय किया मैच का नतीजा
अंतिम ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड और क्वेंटिन सैम्पसन ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने सैम्पसन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने चार गेंदों के भीतर कीमो पॉल और रदरफोर्ड को पवेलियन भेज दिया। इन विकेटों के साथ वेस्टइंडीज की जीत की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गईं।

आखिरी ओवर में शमार स्प्रिंगर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए। उन्होंने कुछ बड़े शॉट लगाकर अंतर कम करने की कोशिश की, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम सात विकेट पर 209 रन ही बना सकी और भारत ने 14 रन से मुकाबला जीत लिया।

IND vs WI 3rd T20 2026 Innings Analysis India vs West Indies Key Highlights and Turning Points News in Hindi
भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : PTI
भारत ने सीरीज में बनाई बढ़त
भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 44 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि नमन धीर ने 39 रन देकर दो विकेट हासिल किए। अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी को एक-एक विकेट मिला। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। यह सीरीज में पहली बार था, जब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की। इससे पहले भारतीय पारी के मध्य ओवरों में विकेटों के लगातार गिरने से 223 रन का स्कोर चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके टीम को जीत दिला दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed