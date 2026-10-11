कहां पिछड़ा वेस्टइंडीज और कैसे जीता भारत?: अभिषेक की बल्लेबाजी से गेंदबाजों के प्रदर्शन तक पूरी कहानी, जानिए

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विज्ञापन अभिषेक शर्मा की तूफानी अर्धशतकीय पारी के बाद अर्शदीप सिंह की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 223 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम सात विकेट पर 209 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत की जीत में अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों पर 69 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं, गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट झटके, जबकि नमन धीर को दो सफलताएं मिलीं। वेस्टइंडीज की ओर से शमार स्प्रिंगर ने आखिरी ओवरों में 11 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाकर मुकाबले में रोमांच पैदा किया, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके।

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अभिषेक ने 18 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने शुरुआत से ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। रोस्टन चेज के तीसरे ओवर में अभिषेक ने एक चौका और दो छक्के जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। अभिषेक ने महज 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 30 गेंदों की पारी में छह छक्के और पांच चौके लगाए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 14वां अर्धशतक था।



दूसरे छोर पर ईशान किशन ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 40 गेंदों में 108 रन की साझेदारी की। किशन ने 18 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिसमें छह चौके और एक छक्का शामिल रहा। अभिषेक और किशन की बल्लेबाजी के दम पर भारत एक समय 250 रन के पार जाता दिखाई दे रहा था।

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रोस्टन चेज ने पलटा मैच का रुख

वेस्टइंडीज के गेंदबाज रोस्टन चेज ने नौवें ओवर में लंबाई बदलकर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने पहले ईशान किशन को विकेटकीपर शाई होप के हाथों स्टंप आउट कराया। किशन इस सीरीज में तीसरी बार चेज का शिकार बने। इसके तीन गेंद बाद चेज ने श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद शमार स्प्रिंगर की छोटी गेंद पर अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे। उनकी पारी समाप्त होने के बाद भारतीय टीम की रन गति प्रभावित हुई।

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तिलक वर्मा और अक्षर पटेल रन आउट

भारतीय पारी के मध्य और अंतिम ओवरों में बल्लेबाजों की गलतियों ने बड़े स्कोर की उम्मीदों को झटका दिया। उपकप्तान तिलक वर्मा 28 रन बनाकर रन आउट हो गए। अक्षर पटेल का एक शॉट बाउंड्री पर रोक लिया गया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उसे चौका समझ लिया। इस दौरान तिलक क्रीज पर लौटने में नाकाम रहे और विकेटकीपर के थ्रो पर आउट हो गए।



इसके कुछ देर बाद अक्षर पटेल भी अर्शदीप सिंह के साथ तालमेल की कमी के कारण रन आउट हो गए। अक्षर ने 20 रन बनाए। भारतीय टीम ने एक विकेट पर 115 रन से आगे बढ़ते हुए अपने बाकी नौ विकेट 108 रन के भीतर गंवा दिए और 20 ओवर में 223 रन पर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज ने दो विकेट लिए। शमार स्प्रिंगर को भी दो सफलताएं मिलीं।

अर्शदीप ने शाई होप को किया बोल्ड

224 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर से गेंदबाजी करते हुए शाई होप को एक रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। होप बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि, इसके बाद शिमरॉन हेटमायर ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने मयंक यादव के ओवर में चौका लगाया और अर्शदीप के एक ओवर में छक्का तथा दो चौके जड़ दिए। इस ओवर से 19 रन आए। हेटमायर को पांच रन के स्कोर पर अभिषेक शर्मा ने शॉर्ट थर्ड मैन पर जीवनदान भी दिया। वेस्टइंडीज ने पावरप्ले में एक विकेट पर 54 रन बना लिए थे। हालांकि, टीम भारत के पावरप्ले के 87 रन के मुकाबले 33 रन पीछे थी।

नमन धीर ने हेटमायर और पूरन को लौटाया

हेटमायर ने नमन धीर के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन ऑफ स्पिनर की धीमी गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने 43 रन बनाए। इसके बाद अक्षर पटेल ने तेज गेंद पर रोवमैन पॉवेल को पांच रन के स्कोर पर आउट करा दिया।काइल मायर्स की जगह टीम में खेल रहे काइल मेयर्स नहीं, बल्कि काइल पूरन ने पारी को संभालने की कोशिश की। पूरन ने नमन धीर के खिलाफ तीन छक्के लगाए और 42 रन तक पहुंचे। हालांकि, धीर ने दोबारा उन्हें बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और इस बार वह गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर सके। डीप में कैच देकर उनकी पारी समाप्त हो गई। नमन धीर ने दो विकेट लेकर भारत को मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

अर्शदीप के एक ओवर ने तय किया मैच का नतीजा

अंतिम ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड और क्वेंटिन सैम्पसन ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने सैम्पसन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने चार गेंदों के भीतर कीमो पॉल और रदरफोर्ड को पवेलियन भेज दिया। इन विकेटों के साथ वेस्टइंडीज की जीत की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गईं।



आखिरी ओवर में शमार स्प्रिंगर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए। उन्होंने कुछ बड़े शॉट लगाकर अंतर कम करने की कोशिश की, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम सात विकेट पर 209 रन ही बना सकी और भारत ने 14 रन से मुकाबला जीत लिया।