{"_id":"6b03e8e927c7e531b901a2ea","slug":"ind-vs-nz-india-test-captain-shubman-gill-explained-the-decision-to-leave-mohammed-siraj-out-of-playing-xi-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: पहले टेस्ट से सिराज क्यों हुए बाहर? विवाद पर गिल ने तोड़ी चुप्पी, बताया- चयन का आधार","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के फैसले पर अपनी बात रखी है। गिल ने कहा कि सिराज को टीम से बाहर करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के साथ खेल रहे हैं और उनके बीच अच्छी दोस्ती है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि टीम का चयन मौजूदा फॉर्म के आधार पर किया गया था।

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सिराज से की थी बात

वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले गए पहले टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद गिल ने बताया कि उन्होंने मैच से पहले खुद सिराज से बात की थी और उन्हें टीम के फैसले के बारे में समझाया था। गिल ने उम्मीद जताई कि सिराज इस फैसले के बाद और मजबूती से वापसी करेंगे।



गिल ने कहा, सिराज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्हें टीम से बाहर करना काफी मुश्किल फैसला था। हमने लंबे समय तक साथ क्रिकेट खेला है और मैं उन्हें शुरुआती दिनों से जानता हूं। टेस्ट मैच से पहले मैंने उनसे बात की थी और टीम के फैसले के बारे में समझाया था। वह इस बात को समझ गए थे। हर खिलाड़ी के करियर में ऐसा दौर आता है, जब वह अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं होता। हमने मौजूदा फॉर्म के आधार पर टीम चुनी है। सिराज जिस तरह के खिलाड़ी हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वह यहां से और बेहतर वापसी करेंगे।

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सिराज को बाहर रखने पर हुआ था विवाद

गिल का यह बयान उस समय आया है, जब सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने पर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया था कि पिछले प्रदर्शन के बावजूद सिराज को उनके नाम की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक नेताओं के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। कुछ नेताओं ने उनके आरोपों का समर्थन किया, जबकि कुछ ने टीम चयन में धार्मिक भेदभाव की आशंका को खारिज किया। हालांकि, गिल ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि सिराज को बाहर रखने का फैसला पूरी तरह क्रिकेट से जुड़े कारणों और मौजूदा फॉर्म को ध्यान में रखकर लिया गया था। पहले टेस्ट में भारत ने सिराज की जगह जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण उतारा था।

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ड्रॉ रहा पहला टेस्ट

बात करें पहले टेस्ट मुकाबले की तो न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 368 रन पर सिमट गई। हेनरी निकोल्स ने नाबाद 175 रन बनाए, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 118 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 216 रन की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को 70 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद संभाला। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 720 रन बनाकर घोषित की थी। भारत की ओर से केएल राहुल ने 136 रन की शानदार पारी खेली, जबकि ऋषभ पंत ने 128 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल महज दो रन से शतक चूक गए और उन्होंने 98 रन का योगदान दिया। यशस्वी जायसवाल ने 85, देवदत्त पडिक्कल ने 80 और ध्रुव जुरेल ने 78 रन बनाए।



भारत ने मुकाबले के आखिरी दिन जीत की उम्मीद के साथ मैदान पर कदम रखा था, लेकिन डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों को सफलता हासिल नहीं करने दी। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 120 ओवर में पांच विकेट पर 239 रन बनाए। मिचेल 186 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि फिलिप्स ने 126 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाए। भारत की ओर से आखिरी दिन वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज ने एक-एक विकेट लिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने भारतीय गेंदबाज बाकी के पांच विकेट हासिल नहीं कर सके। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने एक घंटे से भी कम समय बचा होने पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलवाकर मुकाबले को ड्रॉ पर समाप्त कर दिया।