{"_id":"6b03e054eb8bef0972081b19","slug":"india-vs-new-zealand-1st-test-match-indian-captain-shubman-gill-reaction-after-match-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वेलिंगटन टेस्ट: पहला मैच ड्रॉ होने पर क्या बोले कप्तान गिल? टीम के प्रदर्शन को सराहा; पिच के लिए कही ये बात","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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मैच के बाद कप्तान गिल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें पता था कि इस पिच पर 10 विकेट लेना एक चुनौती होगी। मगर मुझे लगता है कि हमारे पास मौके थे, बीच-बीच में कुछ मौके मिले, खासकर जब निचले क्रम के बल्लेबाज जल्दी आ गए थे। इस वजह से मुझे लगता है कि फील्ड पर हमारा दिन काफी अच्छा रहा। विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने 43 ओवर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की हार को टाला। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि उन्हें पता था कि बल्लेबाजी के लिए मददगार इस पिच पर 10 विकेट निकालना एक चुनौती होगी।

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टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं कप्तान

टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए भारतीय कप्तान ने कहा, मुझे लगता है कि हमने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। घर से बाहर खेलते हुए हमने उन्हें हर मोर्चे पर चुनौती दी। पहली पारी में जब हम गेंदबाजी करने उतरे, तब भी हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। फिर बल्लेबाजी में भी, सभी ने अपना योगदान दिया। भले ही केवल दो शतक लगे, लेकिन हमने लगभग 700 रन बनाए, जो कि बहुत बड़ी बात है।

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दूसरे मैच में गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद जताई

शुभमन गिल ने उम्मीद जताई कि वेलिंगटन के मुकाबले क्राइस्टचर्च में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में गेंदबाजों को विकेट से थोड़ी ज्यादा मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि क्राइस्टचर्च में गेंदबाजों को विकेट से थोड़ी और मदद मिलेगी। इसी वजह से अगर हम वहां भी इसी तरह का खेल दिखा सकें और अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की योजनाओं को लगातार अच्छे से लागू कर सकें, तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छी स्थिति में होंगे।

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